OnePlusov novi sklopivi mobitel ipak neće izaći ove godine?

Prema neslužbenim informacijama, OnePlus je obustavio razvoj Opena 2 i to u fazi kada je mobitel već bio praktički spreman za tržište

Matej Markovinović utorak, 13. siječnja 2026. u 12:13
OnePlus Open 📷 Foto: OnePlus
OnePlus Open Foto: OnePlus

Iako se očekivalo da će OnePlus ove godine konačno predstaviti nasljednika svog sklopivog modela, najnovije glasine tvrde da je OnePlus Open 2 otkazan. Mobitel je navodno trebao biti dio velikog ljetnog predstavljanja OnePlusa, no cijeli je projekt zaustavljen unatoč tome što je bio praktički u završnoj fazi testiranja.

Izvori bliski OnePlusu navode da je Open 2 bio planiran za globalno predstavljanje tijekom srpnja. Radilo se inače o globalnoj verziji mobitela koja bi se mogla kupiti i u Hrvatskoj, a koja je trebala konkurirati Samsungovim Fold modelima. No, bez obzira na to otkazivanje, u Kini bi se mogla pojaviti ista ili slična verzija mobitela pod imenom Oppo Find N6.

OnePlus Open 2 trebao je imati crnu završnu obradu od umjetne kože te kućište koje dizajnom podsjeća na Huaweijev Mate X7. Spominjalo se da će ga pogoniti Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen s do 16 GB RAM-a i do 1 TB interne memorije.

Trebao je imati vanjski 6,6-inčni zaslon s 32-megapikselnom selfie kamerom, dok bi se na unutarnjem 8,12-inčnom savitljivom zaslonu nalazila prednja kamera od 20 MP. Oba zaslona navodno su trebala nuditi frekvenciju osvježavanja od visokih 165 Hz, a sve bi to napajala baterija kapaciteta 6.000 mAh s podrškom za 80-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje.

OnePlus se još nije službeno oglasio o ovim navodima tako da postoji realna šansa da mobitel ipak dođe na tržište do kraja ove godine.

 



