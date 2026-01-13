OnePlusov novi sklopivi mobitel ipak neće izaći ove godine?

Prema neslužbenim informacijama, OnePlus je obustavio razvoj Opena 2 i to u fazi kada je mobitel već bio praktički spreman za tržište

Iako se očekivalo da će OnePlus ove godine konačno predstaviti nasljednika svog sklopivog modela, najnovije glasine tvrde da je OnePlus Open 2 otkazan. Mobitel je navodno trebao biti dio velikog ljetnog predstavljanja OnePlusa, no cijeli je projekt zaustavljen unatoč tome što je bio praktički u završnoj fazi testiranja.

Izvori bliski OnePlusu navode da je Open 2 bio planiran za globalno predstavljanje tijekom srpnja. Radilo se inače o globalnoj verziji mobitela koja bi se mogla kupiti i u Hrvatskoj, a koja je trebala konkurirati Samsungovim Fold modelima. No, bez obzira na to otkazivanje, u Kini bi se mogla pojaviti ista ili slična verzija mobitela pod imenom Oppo Find N6.

OnePlus Open 2 trebao je imati crnu završnu obradu od umjetne kože te kućište koje dizajnom podsjeća na Huaweijev Mate X7. Spominjalo se da će ga pogoniti Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen s do 16 GB RAM-a i do 1 TB interne memorije.

Trebao je imati vanjski 6,6-inčni zaslon s 32-megapikselnom selfie kamerom, dok bi se na unutarnjem 8,12-inčnom savitljivom zaslonu nalazila prednja kamera od 20 MP. Oba zaslona navodno su trebala nuditi frekvenciju osvježavanja od visokih 165 Hz, a sve bi to napajala baterija kapaciteta 6.000 mAh s podrškom za 80-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje.

OnePlus se još nije službeno oglasio o ovim navodima tako da postoji realna šansa da mobitel ipak dođe na tržište do kraja ove godine.