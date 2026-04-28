OpenAI razvija mobitel koji neće imati sučelje na kakvo smo navikli

OpenAI-ev mobitel bi donijeti radikalan odmak od klasičnih mobilnih sučelja, uz fokus na zadatke umjesto aplikacija. U središtu će, naravno, biti umjetna inteligencija

OpenAI radi na razvoju vlastitog mobitela koji bi trebao donijeti napredne agentske AI mogućnosti. Kako tvrdi analitičar Ming-Chi Kuo, uređaj bi u masovnu proizvodnju mogao ući 2028. godine.

Naime, za razliku od klasičnih mobitela, OpenAI-ev model trebao bi se oslanjati na kombinaciju lokalne AI obrade i cloud infrastrukture, čime bi se jednostavniji zadaci izvršavali na samom uređaju, dok bi se složeniji slali u oblak.

Kuo navodi i da OpenAI surađuje s MediaTekom i Qualcommom na razvoju prilagođenog SoC-a, dok bi kineski Luxshare trebao i dalje ostati ekskluzivni partner za dizajn i proizvodnju.

Ističe i da OpenAI želi odustati od klasičnog sučelja za mobitel temeljenog na aplikacija te uvesti takozvani “task stream”, odnosno sučelje koje prikazuje zadatke i status njihovog rješenja izravno na početnom zaslonu. Time bi se, barem u teoriji, otvorio prostor za potpuno novi ekosustav temeljen na agentnoj umjetnoj inteligenciji.

Poseban naglasak stavlja se i na sposobnost uređaja da kontinuirano razumije kontekst korisnika, što upućuje na stalno aktivnu AI funkcionalnost na razini hardvera. U tom se kontekstu očekuje i integracija OpenAI-evih pretplatničkih AI usluga.