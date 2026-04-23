Oppo Find X9 Ultra ima čak dvije kamere od 200 MP, a stiže i u Europu

Oppo Find X9 Ultra dolazi u trenutku kada konkurencija u segmentu mobilne fotografije dodatno jača, ponajviše zahvaljujući modelu Vivo X300 Ultra koji je po prvi put dostupan i na europskom tržištu

Bug.hr četvrtak, 23. travnja 2026. u 11:48
Oppo Find X9 Ultra 📷 Foto: Oppo
Oppo Find X9 Ultra Foto: Oppo
  SPECIFIKACIJE
Ekran 6,82" LTPO AMOLED (1.440 x 3.168, ~510 PPI), 144 Hz, 1B boja, 800 nita (tipično), 1.800 nita (vršna), Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass Victus 2
Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm, 8 jezgri)
RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB, 16 GB / 512 GB, 16 GB / 1 TB (UFS 4.1)
Stražnje kamere 200 MP (f/1.5, 1/1.12", PDAF, OIS)
200 MP periskopska telefoto (f/2.2, 1/1.28", PDAF, OIS, 3x optički zum)
50 MP periskopska telefoto (f/3.5, PDAF, OIS, 10x optički zum)
50 MP ultraširoka (f/2.0, 120°, PDAF)
Prednja kamera 50 MP (f/2.4, PDAF)
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 / Bluetooth 6.0 / NFC
Baterija 7.050 mAh / 100 W (žično), 50 W (bežično), 10 W reverzibilno bežično
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C (3.2, OTG)
Dimenzije i masa 163,2 × 77,0 × 8,7–9,1 mm / 235–236 g
Operacijski sustav Android 16, ColorOS 16 (do 5 velikih nadogradnji)
Datum predstavljanja 21. travnja 2026.

Oppo je predstavio svoj novi flagship, Find X9 Ultra, koji, iako premijerno prikazan u Kini, stiže i na odabrana europska tržišta. Riječ je, prije svega, o mobitelu koji stiže s fokusom na fotografiju, ali koji također donosi vrhunske specifikacije i u svim ostalim segmentima.

No, prije nego što prijeđemo detaljno na sustav kamera ovoga mobitela, recimo nešto o zaslonu. Radi se o 6,82-inčnom LTPO AMOLED panelu rezolucije 3.168 x 1.440 te frekvencija osvježavanja do 144 Hz, čija vršna svjetlina doseže respektabilnih 3.600 nita. Zaslon podržava Dolby Vision i HDR Vivid, a od puknuća i ogrebotina zaštićen je Corningovim Gorilla Glass Victusom 2. 

Oppo Find X9 Ultra
Oppo Find X9 Ultra

Kako je ovo flagship mobitel, tu je tako Qualcommov trenutno najjači Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen s do 16 GB LPDDR5X RAM-a i do 1 TB UFS 4.1 interne memorije. Softversku stranu pak pokriva ColorOS 16 temeljen na Androidu 16, a iako duljina softverske podrške nije potvrđena, vjerojatno će iznositi pet godina. 

Kao što smo već i spomenuli, glavni adut ovog mobitela svakako su kamere, razvijene u suradnji s Hasselbladom. Sustav se sastoji od četiri stražnje kamere, među kojima se ističe glavna od 200 MP (Sony LYT-901) s velikim 1/1,12-inčnim senzorom, otvorom blende f/1,5 i optičkom stabilizacijom (OIS). Tu je i 200-megapikselna periskopska telefoto kamera (OmniVision OV52A) s 3x optičkim zumom, kao i dodatna 50-megapikslena periskopska telefoto kamera (Samsung JNL) s 10x optičkim zumom i stabilizacijom pomakom senzora.

Ultraširoka kamera od 50 MP (Sony LYT-600) dolazi s autofokusom, dok dodatni 3,2-megapikselni senzor služi za precizniju reprodukciju boja. Oppo posebno ističe i periskopski sustav s petostrukim lomom svjetlosti (Quintuple prism), koji omogućuje do 20x zuma uz optičku kvalitetu. S prednje strane nalazi se 50-megapikselna selfie kamera s autofokusom.

Oppo Find X9 Ultra
Oppo Find X9 Ultra

Što se tiča videa, mobitel podržava snimanje u JPEG i RAW formatima, uz dubinu boje do 16 bita, a tu su i Hasselblad XPAN način rada te poboljšane video mogućnosti. Moguće je snimanje u 4K rezoluciji pri 60 i 120 FPS-a te u 8K pri 30 FPS-a uz napredne opcije poput O-Log2 zapisa i LUT pregleda u stvarnom vremenu.

U skladu s trendovima, Find X9 Ultra ima i veliku bateriju kapaciteta 7.050 mAh, a očekuje se da će isti kapacitet zadržati i u europskoj verziji. Podržano je 100-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje. Uređaj je opremljen 3D ultrazvučnim čitačem otiska prsta ispod zaslona, dok za izdržljivost još brinu IP66, IP68 i IP69 certifikati otpornosti na vodu i prašinu. Od povezivosti dostupni su dual SIM, NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 i GPS.

Oppo Find X9 Ultra
Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra u Europi će biti dostupan u bojama Tundra Umber i Canyon Orange. Početna cijena iznosi 1.699 eura za konfiguraciju s 12 GB RAM-a i 512 GB memorije.

