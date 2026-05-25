Otkriveni novi detalji o Xiaomiju 17T prije predstavljanja
Xiaomi je uoči predstavljanja otkrio nove detalje o seriji 17T, uključujući dizajn standardnog modela i mogućnosti telefoto kamere
Xiaomi 17T i 17T Pro bit će predstavljeni 28. svibnja, a nakon što je otkriven dizajn tih mobitela, kineska je tvrtka sada otkrila još detalja.
Naime, indijska podružnica Xiaomija objavila je na X-u video koji prikazuje standardni Xiaomi 17T te otkriva da će imati zaslon s centralno postavljenim otvorom za selfie kameru, kao i ostali modeli iz Xiaomijeve serije 17.
Osim dizajna, Xiaomi je dodatno naglasio telefoto mogućnosti nove serije. U promotivnim objavama, Xiaomi 17T se opisuje kao “The Telephoto Master”, a potvrđeno je i da će imati 5x telefoto kameru s potpisom Leice, ali bez potvrde o količini MP-a.
Prema informacijama koje je objavio Xiaomijev globalni tim, telefoto kamera imat će ekvivalentnu žarišnu duljinu od 115 mm i bit će dostupna na svim modelima serije, uključujući tako i Xiaomi 17T Pro. Tvrtka također navodi da će kamera podržavati 10x zum “optičke kvalitete”, kao i AI Ultra Zoom od 120x.
Više informacija bit će poznato nakon predstavljanja 28. svibnja.