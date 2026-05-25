Otkriveni novi detalji o Xiaomiju 17T prije predstavljanja

Xiaomi 17T i 17T Pro bit će predstavljeni 28. svibnja, a nakon što je otkriven dizajn tih mobitela, kineska je tvrtka sada otkrila još detalja.

Naime, indijska podružnica Xiaomija objavila je na X-u video koji prikazuje standardni Xiaomi 17T te otkriva da će imati zaslon s centralno postavljenim otvorom za selfie kameru, kao i ostali modeli iz Xiaomijeve serije 17.

Turn heads with every shot.



The all-new #Xiaomi17T is co-engineered with Leica and Built to Be Noticed. See the world in a way that’s #FarBetter than before.



India launch 4th June, 2026.

Know More: https://t.co/dgyb6Sjegd pic.twitter.com/F1LTi54l2V — Xiaomi India (@XiaomiIndia) May 22, 2026

Osim dizajna, Xiaomi je dodatno naglasio telefoto mogućnosti nove serije. U promotivnim objavama, Xiaomi 17T se opisuje kao “The Telephoto Master”, a potvrđeno je i da će imati 5x telefoto kameru s potpisom Leice, ali bez potvrde o količini MP-a.

Bringing your farthest moments closer.



Experience the power of the Telephoto Master with the #Xiaomi17T. It’s a tool to capture life #FarBetter.



India launch 4th June, 2026.

Know More: https://t.co/dgyb6Sjegd pic.twitter.com/EBDZm9QmxM — Xiaomi India (@XiaomiIndia) May 23, 2026

Prema informacijama koje je objavio Xiaomijev globalni tim, telefoto kamera imat će ekvivalentnu žarišnu duljinu od 115 mm i bit će dostupna na svim modelima serije, uključujući tako i Xiaomi 17T Pro. Tvrtka također navodi da će kamera podržavati 10x zum “optičke kvalitete”, kao i AI Ultra Zoom od 120x.

Get closer to the moments that matter.



Xiaomi 17T Series. The Telephoto Master.



5x Leica optical zoom. 115mm equivalent.



Nothing in its class comes close.



May 28th, 14:00 (GMT+2) pic.twitter.com/YsdmP3vyNr — Xiaomi (@Xiaomi) May 23, 2026

Više informacija bit će poznato nakon predstavljanja 28. svibnja.