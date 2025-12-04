Ove će se godine isporučiti ukupno 1,25 milijardi novih mobitela

Prema izvješću IDC-a, u 2025. godini bit će isporučeno ukupno 1,25 milijardi mobitela, a najviše će ih isporučiti – Apple

Matej Markovinović četvrtak, 4. prosinca 2025. u 11:05
📷 Foto: Unsplash
U 2025. godini bit će isporučeno ukupno 1,25 milijardi mobitela, što predstavlja rast od 1,5 posto u odnosu na 2024. godinu.

Prema izvješću International Data Corporationa (IDC), Apple će u 2025. godini isporučiti više od 247 milijuna iPhonea, što je potaknuto snažnom potražnjom u blagdanskom kvartalu, rastućim interesom za novim iPhoneima u Kini i na tržištima u razvoju te raznoraznim akcijama u sezoni darivanja.

Naime, prema IDC-ovim podacima o mjesečnoj prodaji u Kini, velika potražnja za iPhoneom 17 pomogla je Appleu da osigura prvo mjesto u listopadu i studenom 2025. godine. Potražnja je nadmašila sva očekivanja te omogućila iOS-u da u pogledu godišnjeg rasta nadmaši Android i Huaweijev HarmonyOS.

Zahvaljujući ovim brojkama, IDC je revidirao ranije procijenjeni pad Appleove isporuke mobitela u Kini od 1 posto za 2025. godinu. Nova prognoza sada pokazuje rast od 3 posto. Sličan trend bilježi se i na tržištima SAD-a i zapadne Europe.

📷 Foto: IDC
Ipak, prema IDC-u, 2026. godina neće biti jednako pozitivna. Predviđa se pad isporuka od 1 posto, uglavnom zbog rasta cijena memorijskih komponenti, što bi moglo podići prosječnu prodajnu cijenu mobitela na 465 dolara. Uz to, Appleove glasine o odgodi predstavljanja osnovnog modela iPhonea 18 s jeseni 2026. na početak 2027. godine mogle bi negativno utjecati na preliminarne rezultate cijelog tržišta i doprinijeti padu isporuka od 1 posto u 2026. godini.

Međutim, iako prognoze idu u smjeru stabilizacije tržišta i umjerenog rasta, analitička procjena Counterpoint Researcha o kojoj smo pisali krajem prošlog mjeseca razlikuje se od predviđanja IDC-a, posebno kad je riječ o Appleu.

Podsjetimo, podaci Counterpointa navode da bi Apple u 2025. trebao isporučiti 243 milijuna iPhonea, što bi Appleu moglo donijeti 19,4 posto udjela na globalnom tržištu i smjestiti ga na sam vrh ispred Samsunga. Više o tome pročitajte u tekstu kojeg prilažemo.

 



