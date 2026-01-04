Ove godine navodno neće biti novih Asusovih mobitela

Iako još nije službeno potvrđeno, čini se da ove godine neće biti novih Asusovih mobitela, a razlog tomu je njihova loša prodaja

Matej Markovinović nedjelja, 4. siječnja 2026. u 09:17
📷 Foto: Asus
Najrecentniji Asusov mobitel, Zenfone 12 Ultra, predstavljen je u veljači prošle godine. S obzirom na to, neki zasigurno očekuju da će Asus ubrzo predstaviti Zenfone 13 Ultru ili pak novu seriju ROG Phonea, ali čini se da to neće biti slučaj.

Naime, kako iz pouzdanih izvora doznaje Digitimes Asia, Asus ove godine neće predstaviti niti jedan novi mobitel. Ta informacija navodno dolazi iz same tvrtke te izvori napominju da ta odluka neće utjecati na održavanje, softverske nadogradnje i jamstvene usluge za sve postojeće Asusove uređaje.

Razlog odluke o odustajanju od novih modela za sada nije poznat, no nije teško za pretpostaviti da se Asusovi mobiteli u posljednje vrijeme ne prodaju naročito dobro. Zbog toga je tvrtka možda odlučila da je fokus  i novac pametnije usmjeriti na računalni segment, gdje ima višestruko veći tržišni udio.

 



