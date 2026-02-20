Ovo su specifikacije i cijene za Nothing Phone (4a) i (4a) Pro

Uoči službenog predstavljanja zakazanog za 5. ožujka, u javnost su procurile gotovo sve ključne specifikacije i europske cijene Nothing Phonea (4a) i (4a) Pro

Iako je tek neki dan potvrđen datum predstavljanja Nothingovih novih mobitela, već su procurile više-manje sve specifikacije i cijene.

Osnovni Phone (4a) navodno će imati 6,78-inčni AMOLED zaslon s 1,5K rezolucijom i frekvencijom osvježavanja od 120 Hz. Sa stražnje bi se strane trebao nalaziti nadograđeni sustav kamera s tri senzora od 50 MP, a jedan od njih će imati i 70x digitalni zum. Prednja bi kamera trebala imati 32-megapikselni senzor.

Što se tiče dizajna mobitela, navodi se da će zadržati transparentnu stražnju stranu te Glyph sučelje sa 63 mini LED-ice. Spominje se i podrška za 50-vatno žično punjenje, ali ne i podrška za bežično.

S druge strane, Phone (4a) Pro donosi nešto više poboljšanja u odnosu na svoga prethodnika. Imat će 6,83-inčni AMOLED zaslon rezolucije 1,5K i frekvencije osvježavanja od 144 Hz, a glavnu riječ u fotografiji trebao bi imati 50-megapikselni Sonyjev senzor uz do 140x digitalni zum.

Phone (4a) Pro navodno će imati aluminijsko kućište te cijeli Glyph Matrix sustav preuzet od prošlogodišnjeg Phonea (3), što će ga svakako svrstati u viši rang uređaja, ali će mu povećati i početnu cijenu.

No, povećanje cijene dobit će i obični Phone (4a). Navodi se da će Phone (4a) s 8 GB RAM-a i 256 GB biti 389 eura, dok će inačica s 12 GB RAM-a i 256 GB pohrane imati cijenu od 429 eura. Mobitel će se moći kupiti u crnoj, plavoj, ružičastoj i bijeloj boji.

Phone (4a) Pro navodno starta od 479 eura za model s 8 GB RAM-a i 128 GB pohrane, dok će verzija s 12 GB RAM-a i 256 GB pohrane stajati 549 eura. Pro varijanta dolazi u crnoj, ružičastoj i srebrnoj boji.

Ako su informacije točne, prodaja običnog modela počinje 12. ožujka, dok bi Pro verzija u trgovine trebala stići 26. ožujka. Službena potvrda svih detalja očekuje se na predstavljanju koje je zakazano za 5. ožujak.