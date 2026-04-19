Pixeli bi mogli dobiti LED-icu za obavijesti na stražnjoj strani

Lampice za obavijesti davno su nestale s mobitela, a Google bi ih mogao vratiti s novim Pixelima, ali u nešto drugačijem obliku i na stražnjoj strani

Google bi u nadolazećim generacijama Pixela mogao uvesti LED-icu za obavijesti, ali ne na prednjoj, već na stražnjoj strani uređaja. Riječ je, naime, o značajki zvanoj Pixel Glow, čije su reference pronađene u novoj beta verziji Androida 17.

Prema trenutno dostupnim informacijama, Pixel Glow funkcionirao bi kao sustav obavijesti putem obojenih LED-ica, slično notifikacijskim lampicama kakve su nekad bile smještene na prednjoj strani mobitela. Razlika je u tome što bi se ovdje svjetlosni efekti aktivirali kada je mobitel okrenut licem prema dolje.

Kod u beta verziji također navodi da će značajka zahtijevati poseban hardver za osvjetljenje, što znači da se ne radi samo o softverskom dodatku. Spominju se i različiti scenariji korištenja, poput suptilnih svjetlosnih efekata za pozive omiljenih kontakata, vizualnih povratnih informacija tijekom hands-free korištenja te mogućnost interakcije s Geminijem.

Zanimljivo je da objavljeni neslužbeni renderi Pixela 11, 11 Pro i 11 Pro XL-a ne prikazuju nikakav vidljivi LED hardver na stražnjoj strani, zbog čega za sada nije jasno kako Google planira implementirati ovu funkcionalnost.