Poco F8 Ultra i F8 Pro donose specifikacije flagshipa po cijeni mobitela srednjeg ranga

Poco F8 Ultra cilja na korisnike koji žele punokrvno flagship iskustvo po nešto manjoj cijeni, dok je F8 Pro više za one kojima ne smeta prošlogodišnji vodeći SoC

Poco je u Baliju pokazao da kraj 2025. neće biti dosadan, barem onima koji kod mobitela traže dobar omjer cijene kvalitete. Predstavili su novu F8 seriju mobitela koja trenutno sadržava modele Poco F8 Ultra i F8 Pro, a koja bi se mogla svidjeti onima koji žele visoke performanse, premium značajke i konkurentnu cijenu.

Poco F8 Ultra

SPECIFIKACIJE Ekran 6.9" AMOLED (1.200 x 2.608 piksela, omjer 19.5:9, ~416 PPI), 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 68B boja, 2.000 nita (HBM), 3.500 nita (vršno), Poco Shield Glass Čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm, 8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB ili 16 GB RAM / 512 GB interne memorije (UFS 4.1) Stražnje kamere - 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS

- 50 MP, f/3.0, 115mm (periskop telefoto), 1/2.76", PDAF, OIS, 5x optički zum

- 50 MP, f/2.4, 18mm, 102°, 1/2.88" (ultraširoka) Prednja kamera 32 MP (HDR), 4K@30 fps, 1080p@30/60 fps Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct / Bluetooth 6.0 / NFC / GPS (L1+L5) Baterija 6.500 mAh, podrška za 100 W žično punjenje (100% za 38 min), 50 W bežično (50% za 31 min), 22.5 W obrnuto bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163,3 x 77,8 x 7,9/8,3 mm / 218 - 220 g Operacijski sustav Android 16, HyperOS 3 Datum predstavljanja 26. studenoga 2025.

Kao najjači model u seriji, Poco F8 Ultra dolazi s velikim 6,9-inčnim AMOLED zaslonom rezolucije 1,5K, vršne svjetline do 3.500 nita i adaptivnom frekvencijom osvježavanja koja ide do 120 Hz. Kako i priliči mobitelu ovakve klase, oko zaslona se nalaze poprilično tanki rubovi, a ispod njega se smjestio ultrazvučni čitač otiska prsta.

Mobitel pogoni Qualcommov trenutno najjači SoC na tržištu, Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen pritom s VisionBoost D8 čipom koji se brine za poboljšanje slike na ekranu i optimizaciju vizualnog iskustva, uz parnu komoru od 6.700 mm² za bolje hlađenje. Što se tiče memorijskih konfiguracija, Poco F8 Ultra dolazi s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije ili 16 GB RAM-a i 512 GB prostora za pohranu.

Sa stražnje strane mobitela smjestio se 50-megapikselni glavni Light Fusion 950 senzor s OIS-om koji dolazi u kombinaciji s 50-megapikselnim telefoto senzorom s 5x optičkim zumom i ultraširokom kamerom od 50 MP. S prednje je strane, pak, kamera od 32 MP, što će biti dostatno za sve potrebe selfija, videopoziva i slično.

Kao što je sada u trendu kod kineskih proizvođača, baterija ima velik kapacitet od 6.500 mAh te podržava 100-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje. Softversku stranu pokriva HyperOS 3 temeljen na Androidu 16 s Googleovim Gemini AI značajkama, a mobitel dobiva 4 godine velikih nadogradnji i 6 godina sigurnosnih zakrpa.

Od ostalih značajki, treba istaknuti da ima IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, metalni okvir, podršku za eSIM i audio sustav napravljen u suradnji s Boseom koji uz dva zvučnika uključuje i stražnji woofer. Nešto što se ne viđa tako često kod mobitela.

Početna i redovna cijena ovog mobitela bit će 830 eura. Mobitel će se u promotivnom razdoblju moći kupiti po nešto manjoj cijeni.

Poco F8 Pro

SPECIFIKACIJE Ekran 6.59" AMOLED (1.156 x 2.510 piksela, omjer 19.5:9, ~419 PPI), 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 68B boja, 2560 Hz PWM, 2.000 nita (HBM), 3.500 nita (vršno), Corning Gorilla Glass 7i Čip Snapdragon 8 Elite (3 nm, 8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB ili 12 GB RAM / 512 GB interne memorije (UFS 4.1) Stražnje kamere - 50 MP, f/1.9, 24mm (širokokutna), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS

- 50 MP, f/2.2, 60mm (telefoto, PDAF, 2.5x optički zum)

- 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultraširoka, PDAF) Prednja kamera 20 MP (široka, 1/2.0", 0.8µm, HDR), 1080p@30/60fps Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.4 / NFC Baterija 6.210 mAh, podrška za 100-vatno žično punjenje (100% za 37 min) i 22.5-vatno obrnuto žično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 157,5 x 75,3 x 8 mm / 199 g Operacijski sustav Android 16, HyperOS 3 Datum predstavljanja 26. studenoga 2025.

Za razliku od F8 Ultre, Poco F8 Pro ima nešto manji, 6,59-inčni AMOLED LTPS zaslon Full HD+ rezolucije od 120 Hz. Iako će mnogi reći da tu nije riječ o kompaktnom zaslonu, činjenica je da bi se F8 Pro danas mogao bez puno razmišljanja svrstati u kategoriju kompaktnijih mobitela, pogotovo među Android uređajima.

Pogoni ga nešto stariji, ali i dalje jako sposoban Qualcommov Snapdragon 8 Elite, uparen s 12 GB RAM-a i 256 te 512 GB interne memorije. Usprkos tome što je riječ o prošlogodišnjem flagship SoC-u i dalje se odlično nosi sa svim zadacima, multitaskingom i igranjem mobilnih igara, tako da korisnici ne propuštaju puno toga u odnosu na Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Sa stražnje strane se smjestio trostruki sustav kamere koji je na papiru nešto slabiji. Tu je tako glavni, 50-megapikselni Light Fusion 800 senzor s OIS-om, 50-megapikselni telefoto s 2,5x optičkim zumom i ultraširoka kamera od 8 MP. Sprijeda se našla 20-megapikselna kamera za selfije.

Tu je i baterija od 6.210 mAh uz 100-vatno brzo punjenje, a od ostalih značajki treba spomenuti IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, metalni okvir i podršku za eSIM. Sofverska podrška također iznosi 4 godine za velike nadogradnje OS-a te 6 godina za manje sigurnosne zakrpe.

Početna cijena za F8 Pro bit će 650 eura. Mobitel će se, baš kao i F8 Ultra, u promotivnom razdoblju moći kupiti po nešto manjoj cijeni.