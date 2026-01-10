Poco M8 5G i M8 Pro 5G dolaze sa Snapdragonima i velikim ekranima

Pocova M serija oduvijek je bila namijenjena za one koji žele dobar omjer cijene i kvalitete, a istu tu filozofiju slijede i najnoviji modeli

Poco je predstavio novu seriju mobitela M8 5G, koja trenutno uključuje modele Poco M8 5G i Poco M8 Pro 5G. Kao što je i inače bio slučaj s Pocovom M serijom, radi se o mobitelima koji ciljaju na niži i srednji tržišni segment, s naglaskom na dobar omjer cijene i kvalitete.

Poco M8 5G

SPECIFIKACIJE Ekran 6,77" AMOLED, 1.080 × 2.392, 120 Hz, HDR, 3.840 Hz PWM, do 3.200 nita (vršno), omjer zaslona ~89,7% Čip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) RAM / Memorija 8 GB / 256 GB, 8 GB / 512 GB (UFS 2.2) Stražnje kamere - 50 MP, f/1.8 (široka), 1/2.88", PDAF

- 2 MP senzor dubineomoćni Prednja kamera 20 MP, f/2.2, 1080p@30/60 FPS Povezivost 5G / LTE / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1 / NFC / GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS / IR port Baterija 5.520 mAh (Si/C Li-Ion), brzo punjenje 45 W (žično), 18 W reverzibilno žično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 164 × 75,4 × 7,4 mm / 178 g Operacijski sustav HyperOS 2, Android 15 Datum predstavljanja 8. siječnja 2026.

Iako slabiji i jeftiniji model u seriji, Poco M8 5G svakako nije za baciti. Ima 6,77-inčni AMOLED zaslon s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz, vršnom svjetlinom do 3.200 nita, PWM zatamnjenjem od 3.840 Hz, 12-bitnom dubinom boja te Full HD+ rezolucijom. Rubovi oko zaslona nisu odveć debeli, što će mobitelu dati na premium osjećaju u ruci.

Mobitel pogoni Snapdragon 6 Gen 3, Qualcommov SoC nižeg srednjeg ranga, koji u ovom slučaju stiže s do 8 GB LPDDR4X RAM-a i 512 GB UFS 2.2 interne memorije. Oni koji dobro poznaju tržište mobitela zasigurno već znaju da ovaj mobitel neće briljirati kod zahtjevnijih igara, ali će uz HyperOS 2 temeljen na Androidu 15 biti dobro optimiziran i dostatan za prosječnog korisnika.

Poco M8 5G Foto: Poco

Što se tiče kamera, na stražnjoj se strani nalazi glavna kamera od 50 MP s Light Fusion 400 senzorom, uz koju se smjestio 2-megapikselni senzor dubine. Ultraširoke kamere nema, ali je tu zato s prednje strane 20-megapikselna selfie kamera. Prema ovome, fotografije će biti sasvim zadovoljavajuće u uvjetima dobrog osvjetljenja.

Poco M8 5G koristi bateriju kapaciteta 5.520 mAh s podrškom za brzo punjenje od 45 W. Od ostalih značajki, tu su čitač otiska prsta u zaslonu, IP66 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, stereo zvučnici s Dolby Atmosom, infracrveni senzor te podrška za 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i memorijske kartice.

Mobitel će biti dostupan za kupnju u crnoj, zelenoj i srebrnoj boji. Početna verzija s 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije koštat će 269 eura, dok će inačica s 512 GB memorije biti 299 eura.

Poco M8 Pro 5G

SPECIFIKACIJE Ekran 6,83" AMOLED, 1.280 × 2.772, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3840 Hz PWM, do 3.200 nita (vršno), omjer zaslona ~89,6%, Corning Gorilla Glass Victus 2 Čip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) RAM / Memorija 8 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB (UFS 2.2) Stražnje kamere - 50 MP, f/1.6, 24 mm (široka), 1/1.55", dual pixel PDAF, OIS

- 8 MP, f/2.2, 15 mm (ultraširoka), 120° Prednja kamera 32 MP, f/2.2, 1080p@30/60 FPS Povezivost 5G / LTE / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4 / NFC / GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS / IR port Baterija 6.500 mAh (Si/C Li-Ion), brzo punjenje 100 W (žično), 22,5 W reverzibilno žično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163,3 × 78,3 × 8,3 mm / 206 g Operacijski sustav HyperOS 2, Android 15 Datum predstavljanja 8. siječnja 2026.

Jači model u seriji stiže s nešto većim, 6,83-inčnim AMOLED zaslonom 1,5K rezolucije i 120-hercnim osvježavanjem, podrškom za Dolby Vision i HDR10+. Vršna svjetlina od 3.200 nita te PWM zatamnjenje od 3.840 Hz isto je kao i na slabijem modelu, ali je kvaliteta prikaza na većoj razini prvenstveno zbog veće rezolucije. Od ogrebotina i puknuća štiti ga Corningov Gorilla Glass Victus 2.

Pogoni ga nešto jači Snapdragon 7s Gen 4, SoC kojeg je Qualcomm predstavio prošloga ljeta, a koji je napravljen na TSMC-ovom 4-nanometarskom proizvodnom procesu. Mobitel dolazi u konfiguraciji s 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije ili pak 12 GB RAM-a i 512 GB prostora za pohranu. Treba napomenuti da se za hlađenje koristi Pocov Ice Loop sustav pa ne bi trebalo biti problema oko pregrijavanja. Softversku stranu pokriva HyperOS 2 temeljen na Androidu 15.

Poco M8 Pro 5G Foto: Poco

Nadalje, Poco M8 Pro 5G ima dvostruku stražnju kameru s glavnim 50-megapikselnim Light Fusion 800 senzorom s OIS-om i 8-megapikselnom ultraširokom kamerom. S prednje se strane nalazi 32-megapikselna kamera za selfije i videopozive.

Na radost onih koji ne puštaju mobitel iz ruke, tu je i veća silicij-ugljična baterija od 6.500 mAh s podrškom za 100-vatno žično punjenje i do 22,5-vatno reverzibilno žično punjenje. Vrijedi još istaknuti čitač otiska prsta u zaslonu, IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G i stereo zvučnike s Dolby Atmosom.

Poco M8 Pro 5G Foto: Poco

Poco M8 Pro 5G u početnoj verziji košta 349 eura, dok će inačica s više RAM-a i prostora za pohranu biti 399 eura. I ovaj je mobitel dostupan u crnoj, zelenoj i srebrnoj boji.