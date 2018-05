Porsche Design je inzistirao na Mateu bez notcha

Krajem ožujka Huawei je kako već znate predstavio svoje ovogodišnje flagshipe iz serija „P“ i Mate. Podsjetimo, radi se o mobitelima P20, P20 Pro i Mate RS, o čijim specifikacijama više može saznati ovdje.

Ovog puta ćemo se dotaći Matea RS koji je za razliku od vodećih modela P serije stigao bez notcha. Ako ste se kojim slučajem pitali koji je razlog tomu, nedovoljno vremena da Huawei naruči dovoljan broj urezanih zaslona, možda je razum prevladao u zadnji tren ili nešto treće, odgovor je – nešto treće.

Naime, prema informacijama koje su zadnjih dana stigle do javnosti, Porsche Design koji je osmislio dizajn novog Matea, inzistirao je na tome da zaslon bude bez notcha. Glavni i odgovorni za dizajn u tvrtki Porsche Design, Christian Schwamkrug u intervjuu za Digital Trends objasnio je kako su se njegova tvrtka i Huawei dogovarali oko svakog detalja vezano uz novi Mate RS te kako su oni od samog početka inzistirali na tome da notch izostane jer se notch nikako ne bi uklopio u ovakvo dizajnersko rješenje.

When I saw the notch for the first time, I nearly couldn’t believe it. It’s disturbing, from a design philosophy