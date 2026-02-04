Poznato koliko će Xiaomi 17 Ultra koštati u Europi

Xiaomi 17 Ultra uskoro stiže u Europu i to po cijeni koja neće biti ništa drugačija u odnosu na cijenu prethodnog modela

Prošloga je tjedna na jednoj njemačkoj trgovini objavljena cijena za Xiaomi 17 uz ključne specifikacije mobitela, a danas su isti ti detalji objavljeni i za najjači model kineskog proizvođača, Xiaomi 17 Ultru.

Prema tim informacijama, Xiaomi 17 Ultra prodavat će se u Europi po cijeni od 1.499 eura i to samo u konfiguraciji od 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije.

Xiaomi 17 Ultra will cost €1499 for 16GB ram and 512GB storage. Expensive!

But look at the battery... only 6000 mAh for the Global version. In China they have 6800 mAh. Why we have less? Always the same thing.

For the colors, only white, black and green

Iako ovdje svakako nije riječ o maloj cijeni, treba imati na umu da se ona nije mijenjala u odnosu na prethodni Xiaomi 15 Ultra pa čak i stariji Xiaomi 14 Ultru. Također, nije se mijenjala ni memorijska konfiguracija.

Što se tiče baterije, europska verzija Xiaomi 17 Ultre imat će bateriju kapaciteta 6.000 mAh, što je znatno manje u odnosu na 6.800 mAh kojeg ima baterija u kineskoj inačici. Također, mobitel će se moći kupiti kod nas u bijeloj, crnoj i zelenoj boji, dok će ljubičasta varijanta ostati ekskluzivna za Kinu.

Službeni datum europskog predstavljanja Xiaomi 17 Ultre očekuje se uskoro.