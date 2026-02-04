Poznato koliko će Xiaomi 17 Ultra koštati u Europi

Xiaomi 17 Ultra uskoro stiže u Europu i to po cijeni koja neće biti ništa drugačija u odnosu na cijenu prethodnog modela

Matej Markovinović srijeda, 4. veljače 2026. u 10:55
Xiaomi 17 Ultra 📷 Foto: Xiaomi
Xiaomi 17 Ultra Foto: Xiaomi

Prošloga je tjedna na jednoj njemačkoj trgovini objavljena cijena za Xiaomi 17 uz ključne specifikacije mobitela, a danas su isti ti detalji objavljeni i za najjači model kineskog proizvođača, Xiaomi 17 Ultru.

Prema tim informacijama, Xiaomi 17 Ultra prodavat će se u Europi po cijeni od 1.499 eura i to samo u konfiguraciji od 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije.

Iako ovdje svakako nije riječ o maloj cijeni, treba imati na umu da se ona nije mijenjala u odnosu na prethodni Xiaomi 15 Ultra pa čak i stariji Xiaomi 14 Ultru. Također, nije se mijenjala ni memorijska konfiguracija.

Što se tiče baterije, europska verzija Xiaomi 17 Ultre imat će bateriju kapaciteta 6.000 mAh, što je znatno manje u odnosu na 6.800 mAh kojeg ima baterija u kineskoj inačici. Također, mobitel će se moći kupiti kod nas u bijeloj, crnoj i zelenoj boji, dok će ljubičasta varijanta ostati ekskluzivna za Kinu.

Službeni datum europskog predstavljanja Xiaomi 17 Ultre očekuje se uskoro.

 

