Promotivni video za Xiaomi 17 Pro još jednom prikazuje veliki stražnji zaslon

Već je poznato da će Xiaomi 17 Pro i Pro Max dobiti veliki stražnji zaslon, a sada je na X-u objavljen i promotivni video koji ga prikazuje s više detalja

Uoči službenog predstavljanja Xiaomija 17, 17 Pro i 17 Pro Maxa koje je zakazano za ovaj mjesec, na internetu se pojavio promo video modela 17 Pro. Objavio ga je na X-u poznati leaker Ice Universe, a snimka još dodatno potvrđuje postojanje velikog stražnjeg zaslona i njegove funkcionalnosti.

Prema promo videu, vidljivo je da će stražnji zaslon moći imati različite widgete, wallpapere i funkcije, baš kao što je slučaj i sa stražnjim zaslonima na sklopivim mobitelima. Kako to točno izgleda, pogledajte u videu kojeg prilažemo.

Xiaomi 17Pro has a variety of ways to play. pic.twitter.com/mm2pPIFlNh — PhoneArt (@UniverseIce) September 17, 2025

Osim stražnjeg zaslona, Xiaomi 17 Pro trebao bi imati i 6,3-inčni prednji OLED zaslon s vrlo tankim simetričnim rubovima, nadolazeći Snapdragon 8 Elite 5 te trostruku stražnju kameru s potpisom Leice. Sustav kamera sadržavat će 50-megapikselnu glavnu kameru s otvorom blende f/1.67, ultraširoku sa 17 mm žarišne duljine te telefoto kameru s 5x optičkim zumom.

Osim Xiaomija 17 Pro, stražnji će zaslon dobiti i nešto veći Xiaomi 17 Pro Max.