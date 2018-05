Prva Nokia sa zubom - Nokia X6 ne ide dalje od Kine

Isti dan kada je OnePlus predstavio svoju šesticu, Nokia, točnije HMD Globay Oy predstavio je Nokiju X6. Nova Nokia je time ponijela i naslov prvog Nokijinog mobitela sa zubom, tj. notchem.

Što se samog hardvera tiče, Nokia X6 dobila je 5,8-inčni zaslon omjera 19:9 i FHD+ rezolucije (2.280 x 1.080 točaka). Kako bi zaslon što više zaštitila od mogućih oštećenja Nokia je iznad njega postavila Gorilla Glass 3 staklo. Prema navodima proizvođača, zaslon je zauzeo 95% prednje strane, ostalih pet posto otpada na rub gdje se smjestio naziv tvrtke i gotovo neprimjetne rubove oko zaslona.

Nokia X6 snagu crpi iz Qualcommovog Snapdragona 636 i moći će se nabaviti u konfiguracijama sa 4 GB i 6 GB RAM-a te sa 32 GB i 64 GB podatkovnog prostora. Korisnicima kojima početni podatkovni prostor nije dovoljan ostavljena je mogućnost naknadne nadogradnje pomoću memorijskih kartica (microSD). No, u tom slučaju gubi se mogućnost ugradnje druge SIM kartice.

Energiju potrebnu za rad osigurava baterija kapaciteta 3.060 mAh. Za ponovno nadopunjavanje koristi se USB-C kabel, a zahvaljujući podršci za Quick Charge 3.0 tehnologiju, od 0% do 50% napunjenosti baterija stiže unutar 30 minuta.

Nokia X6 dobila je ukupno tri kamere – dvije pozadinske, jednu prednju. Sa stražnje strane nalaze se kamere od 16 MP (f/2.0) i 5 MP (f/2.2). Za selfiste Nokia je s prednje strane postavila kameru od 16 MP (f/2.0). Sve kamere podržavaju AI koji omogućava zamućenje pozadine, prepoznavanje lica i drugo.

Uz mogućnost otključavanja mobitela prepoznavanjem lica, Nokia je sa stražnje strane kao backup još ugradila i skener otiska prsta. Softversku stranu uređaja čini Android 8.1 Oreo, a obećana je i nadogradnja na Android P, jednom kada bude spremna.

“We can confirm that the Nokia X6 is exclusive to the China region only and there are currently no further launch plans to announce for other markets.”