Punkt MC03 neobičan je europski mobitel koji fokus stavlja na privatnost korisnika

SPECIFIKACIJE Punkt MC03 Ekran 6,67" OLED (1.080 × 2.436 piksela), 120 Hz, HDR, do 550 nita Čip MediaTek Dimensity 7300 RAM / Memorija 8 GB / 256 GB, proširivo microSD karticom do 1 TB Stražnje kamere 64 MP glavna (PDAF)

8 MP ultraširoka

2 MP makro Prednja kamera 32 MP Povezivost 5G / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.4 / NFC / Dual SIM + eSIM Baterija 5.200 mAh (izmjenjiva); 30 W žično i 15 W bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C 2.0 Dimenzije i masa 163 × 76 × 11 mm / 240 g Operacijski sustav AphyOS (temeljen na Androidu 15) Datum predstavljanja 1. srpnja 2026.

Švicarska tvrtka Punkt službeno je započela prodaju svojeg novog mobitela MC03, uređaja koji je prvenstveno namijenjen korisnicima i organizacijama kojima su privatnost i sigurnost podataka važniji od specifikacija. Mobitel je inače dizajniran u Švicarskoj, proizvodi se u Njemačkoj, a dostupan je po cijeni od 745 eura i to isključivo u klasičnoj, crnoj boji.

Za razliku od većine uređaja u tom cjenovnom rangu, MC03 ne pokušava konkurirati ostalim proizvođačima sirovim performansama. Pokreće ga MediaTekov Dimensity 7300, ima 8 GB RAM-a i 256 GB proširive interne memorije, dok se s prednje strane nalazi 6,67-inčni OLED zaslon rezolucije 1.080 × 2.436 piksela, frekvencije osvježavanja do 120 Hz i podrške za HDR. Zanimljivo je da proizvođač navodi vršnu svjetlinu od svega 550 nita, što je osjetno manje od onoga što danas nude konkurentski uređaji, čak i u znatno nižem cjenovnom rangu.

Na stražnjoj strani smještena je 64-megapikselna glavna kamera s faznim automatskim fokusom, uz 8-megapikselnu ultraširokokutnu i 2-megapikselnu makro kameru, obje s fiksnim fokusom. Sprijeda se nalazi 32-megapikselna selfie kamera, također s fiksnim fokusom. Tu su još stereo zvučnici, podrška za dvije SIM kartice i eSIM, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, čitač otiska prsta ugrađen u zaslon te IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu. Jedna od rijetkosti u današnje vrijeme je i izmjenjiva baterija kapaciteta 5.200 mAh, koja podržava 30-vatno žično i 15-vatno bežično punjenje.

Ono po čemu se MC03 doista razlikuje od konkurencije jest operacijski sustav AphyOS, temeljen na otvorenoj verziji Androida 15. Punkt obećava pet godina sigurnosnih ažuriranja i tri godine funkcionalnih nadogradnji, ali najveći naglasak stavlja na privatnost. Tvrtka tvrdi da sustav ne prati korisnike, ne izrađuje njihove profile niti prikupljene podatke koristi za oglašavanje ili druge oblike monetizacije. Drugim riječima, kupci ovdje ne plaćaju vrhunski hardver, nego obećanje da će njihovi podaci ostati pod njihovom kontrolom.

Takvu filozofiju prate i unaprijed instalirane aplikacije i servisi. MC03 dolazi s alatima za e-poštu, poruke i kalendar, 5 GB prostora u oblaku, aplikacijom Threema za sigurnu komunikaciju, ugrađenim Digital Nomad VPN-om te alatom Data Ledger, koji korisnicima prikazuje kojim podacima pojedina aplikacija pristupa i omogućuje lakše upravljanje dozvolama. Za one kojima ni to nije dovoljno, dostupna je i integracija s uslugama Protona, iako se one naplaćuju zasebnom pretplatom.

Punkt očito ne cilja na masovno tržište, nego na tvrtke, državne institucije i korisnike koji su spremni platiti osjetno više za uređaj čiji je glavni adut zaštita privatnosti. Ostaje, međutim, pitanje hoće li to biti dovoljno da opravda cijenu od 745 eura u vrijeme kada se za isti iznos mogu kupiti znatno moćniji mobiteli.