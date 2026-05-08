Qualcomm predstavio Snapdragon 6 Gen 5 i Snapdragon 4 Gen 5 za povoljnije mobitele

Qualcomm je potvrdio da na mobitelima a s novim SoC-ovima već rade Honor, Oppo, Realme i Redmi, a prvi modeli očekuju se kasnije ove godine

Matej Markovinović petak, 8. svibnja 2026. u 09:10
📷 Foto: Qualcomm
Qualcomm je službeno predstavio dva nova SoC-a srednjeg i nižeg ranga, Snapdragon 6 Gen 5 i Snapdragon 4 Gen 5. Riječ je o novoj generaciji SoC-eva koji donose poboljšane performanse i dulje trajanje baterije, a prvi mobiteli koji će ih koristiti trebali bi stići na tržište tijekom druge polovice godine. 

Snapdragon 6 Gen 5

SPECIFIKACIJE Snapdragon 6 Gen 5
Proizvodni proces 4 nm
CPU Kryo (do 2,6 GHz)
GPU Adreno
RAM LPDDR5 do 3.200 MHz / LPDDR4X
Pohrana UFS 3.1
Povezivost 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
Prikaz 1080p+ pri 144 Hz
Kamere Do 200 MP
Video 4K pri 30 FPS

Jači od dva najnovija Qualcommova SoC-a je Snapdragon 6 Gen 5, namijenjen mobitelima srednjeg ranga. Qualcomm navodi da novi model donosi do 21 posto bolje grafičke performanse te za osam posto bolju energetsku učinkovitost u odnosu na prethodni Snapdragon 6 Gen 4.

Novi Adreno GPU podržava tehnologije Adaptive Performance Engine 4.0 i Adaptive Performance FPS 3.0 koje bi trebale osigurati stabilniji broj FPS-a tijekom igranja, dok značajka Snapdragon Game Super Resolution omogućuje povećanje kvalitete prikaza uz manju potrošnju energije.

CPU sada ima četiri jezgre koje rade na taktu do 2,6 GHz, što predstavlja osjetan napredak u odnosu na prethodnika. Qualcomm tvrdi i da novi čip aplikacije pokreće 20 posto brže te ima 18 posto manje zastajkivanja u radu sučelja, što bi se trebalo osjetiti u svakodnevnom radu. 

Snapdragon 6 Gen 5 izrađen je inače na 4-nanometarskom proizvodnom procesu te podržava LPDDR5 RAM do 3.200 MHz, kao i LPDDR4X memoriju za jeftinije uređaje. Podržani su zasloni do 1080p+ rezolucije pri 144 Hz, kao i UFS 3.1 pohrana.

Na području kamera, SoC koristi dualni 12-bitni ISP te podržava senzore do 200 MP. Video mogućnosti ostaju ograničene na 4K pri 30 FPS-a, no Qualcomm dodaje više AI funkcija poput AI noćnog načina rada, AI poboljšanja kvalitete slike i digitalnog zuma do 100x.

Kad je riječ o povezivosti, novi SoC podržava Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, dok maksimalna brzina preuzimanja preko 5G mreže doseže 2,8 Gbps. Ipak, izostala je podrška za mmWave 5G, a zanimljivo je i da je USB-C ograničen na USB 2.0 brzine.

📷 Foto: Qualcomm
Snapdragon 4 Gen 5

SPECIFIKACIJE Snapdragon 4 Gen 5
Proizvodni proces 4 nm
CPU Kryo (do 2,4 GHz)
GPU Adreno
RAM LPDDR4X do 2.133 MHz
Pohrana UFS 3.1
Povezivost 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1
Prikaz 1080p+ pri 144 Hz
Kamere Do 108 MP
Video 4K video snimanje

Snapdragon 4 Gen 5 (SM4850) cilja povoljnije mobitel, ali usprkos tome, donosi značajan skok performansi. Qualcomm tvrdi da je novi Adreno GPU čak za 77 posto brži od onoga u Snapdragonu 4 Gen 4, a riječ je i općenito o prvom SoC-u iz ove serije koji podržava mogućnost igranja pri 90 FPS-a. 

Osim toga, iz Qualcomma navode da Snapdragon Smooth Motion UI omogućuje 43 posto brže pokretanje aplikacija i 25 posto manje zastajkivanja prikaza u odnosu na prethodnu generaciju.

CPU radi na taktu do 2,4 GHz, dok bi optimizacije trebale donijeti oko 10 posto manju potrošnju energije. Ipak, jedan od kompromisa odnosi se na radnu memoriju jer novi model podržava samo LPDDR4X RAM do 2.133 MHz, dok je prethodnik imao podršku za LPDDR5.

Što se tiče povezivosti, Snapdragon 4 Gen 5 podržava Dual SIM Dual Active 5G + 5G/4G tehnologiju koja omogućuje istovremeno povezivanje na dvije mreže. Maksimalna brzina preuzimanja povećana je na 2,8 Gbps.

Lokalna povezivost ostaje skromnija pa su tu prisutni Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1, uz podršku za aptX Adaptive. SoC također podržava kamere do 108 MP te 4K video snimanje, dok zasloni mogu raditi pri 144 Hz u 1080p+ rezoluciji.

📷 Foto: Qualcomm
