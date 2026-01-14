Realme će do kraja mjeseca predstaviti mobitel s baterijom od 10.000 mAh

Usprkos tome što Realmeov mobitel s baterijom od 10.000 mAh vjerojatno neće stići u Europu, modeli s ovako velikim baterijama mogli bi uskoro postati sve češće viđeni i kod drugih proizvođača

Realme je još u svibnju prošle godine pokazao prototip mobitela s baterijom kapaciteta od čak 10.000 mAh, što je i dalje značajno više od tržišnog standarda, čak i kada sve više proizvođača koristi silicij-ugljične baterije velikog kapaciteta. Tada je posebno iznenadila i činjenica da se radi o mobitelu debljine svega 8,5 milimetara i mase 215 grama.

Kako bi se takav uređaj razvio, Realme je koristio bateriju s 10 posto silicijeve anode, čime je postignuta energetska gustoća od 887 Wh/L. Uz to, razvili su i najmanju matičnu ploču ikad viđenu na Androidima koja je visoka samo 23,4 milimetara. Upravo to je omogućilo dodatni prostor za povećanje kapaciteta baterije.

Više od pola godine kasnije, na internetu se pojavio Realmeov uređaj s oznakom modela RMX5107, opremljen baterijom od 10.001 mAh. Isti je mobitel uočen i na stranici indijskog regulatornog tijela BIS, što znači da će Realme uistinu prvotni prototip pretvoriti u uređaj koji se može kupiti.

New realme P series phone passed BIS..



Launch by January end... Expected to pack a 10,000mAh battery



realme is launching their biggest battery phone till date before OnePlus...



Any guess on the price or product name? pic.twitter.com/DuXRjwKTjT — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 13, 2026

Kako navodi analitičar Yogesh Brar, nadolazeći Realmeov mobitel trebao bi biti dio P serije i mogao bi biti predstavljen već do kraja ovog mjeseca. Očekuje se da će premijeru imati u Indiji, s obzirom na to da se pojavio u bazi BIS-a.

Iako ovaj mobitel najvjerojatnije neće stići na europsko tržište, on bi mogao poslužiti kao pokazatelj onoga što možemo očekivati od budućih mobitela kineskih proizvođača.