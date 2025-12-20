Redmi Note 15 Pro+ stiže u Europu s baterijom od 6.500 mAh, ali nema telefoto kameru

Globalna inačica Redmi Notea 15 Pro+ razlikuje se dosta od one kineske, ali će i dalje biti popularna među domaćim korisnicima koji žele solidan mobitel srednjeg ranga

subota, 20. prosinca 2025.
SPECIFIKACIJE
Ekran 6,83" AMOLED, 1.280 × 2.772, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3840 Hz PWM, do 3.200 nita (vršno), omjer zaslona ~89,6%, Corning Gorilla Glass Victus 2
Čip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
RAM / Memorija 8 GB / 256 GB, 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB
Stražnje kamere - 200 MP, f/1.7, 23 mm (široka), 1/1.4", PDAF, OIS
- 8 MP, f/2.2, 15 mm (ultraširoka), 120°
Prednja kamera 32 MP, f/2.2, 1080p@30/60 FPS
Povezivost 5G / LTE / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4 / NFC / GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS / IR port
Baterija 6.500 mAh (Si/C Li-Ion), brzo punjenje 100 W (žično), 22,5 W reverzibilno žično punjenje
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 163,3 × 78,3 × 8,2 mm / 207 g
Operacijski sustav HyperOS 2, Android 15
Datum predstavljanja 18. prosinca 2025.

Xiaomijev Redmi Note 15 Pro+ predstavljen je u Kini prije nekoliko mjeseci, a sada je stigla i njegova globalna inačica koja će se moći kupiti i na europskom tržištu. No, kako to i inače biva s modelima kineskih proizvođača, globalna inačica ne dijeli sve specifikacije s kineskim modelom, a na kraju krajeva je i – skuplja.

Naime, Redmi Note 15 Pro+ ima 6,83-inčni AMOLED zaslon s frekvencijom osvježavanja i vršnom svjetlinom od visokih 3.200 nita. To je jednako kao i kod kineskog modela, međutim, rezolucija se blago razlikuje. Globalna verzija ima zaslon rezolucije 2.772 x 1.280 piksela, dok kineska ima 2.772 x 1.220 piksela. Od puknuća i ogrebotina štiti Corningov Gorilla Glass Victus 2, viđen inače na flagship modelima ostalih proizvođača.

Pogoni ga Qualcommov Snapdragon 7s Gen 4 uparen s do 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Riječ je o 4-nanometarskom SoC-u srednjeg ranga kojeg je Qualcomm predstavio još na ljeto, a koji će pružiti zadovoljavajuće performanse u svakodnevnom korištenju. Jedino gdje bi mogao „štucati“ su grafički zahtjevnije igre, ali to se i očekuje od mobitele ovog cjenovnog ranga.

Najveća razlika između kineske i globalne verzije je kamera. Kineski Redmi Note 15 Pro+ koristi glavni senzor od 50 MP, dok globalna inačica ima glavni senzor od 200 MP s HPE senzor te 2x i 4x zumom. Glavnoj kameri pridružio se i 8-megapikselni ultraširoki senzor, no 50-megapikselne telefoto kamere – nema.

Još jedna značajna razlika između dviju verzija nalazi se kod baterije. Kineski Redmi Note 15 Pro+ ima bateriju kapaciteta 7.000 mAh uz podršku za 90-vatno punjenje, dok globalni model dolazi s nešto manjom baterijom od 6.500 mAh i podrškom za 100-vatno brzo punjenje, a također podržava i 22,5-vatno reverzibilno žično punjenje. Usprkos manjoj bateriji, globalna inačica mobitela je deblja od one kineske, što se možda nekima neće svidjeti.

Ostale značajke globalnog Notea 15 Pro+ uključuju čitač otiska prsta ispod zaslona, stereo zvučnike te podršku za Dolby Atmos i Hi-Res Audio. Mobitel također podržava eSIM te ima certifikate otpornosti na vodu i prašinu IP66, IP68, IP69 i IP69K. Mobitel se može kupiti u crnoj, smeđoj i svijetloplavoj boji, a početna cijena mu je 499 eura.



