Samsung bi 2028. mogao predstaviti prvi mobitel sa zaslonom na rolanje

Samsung navodno ubrzava razvoj prve generacije mobitela sa zaslonom koji se može rolati, a ako sve bude po planu, takav bi uređaj na tržište mogao doći već 2028. godine

Iako su sklopivi mobiteli posljednjih godina postali dio standardne ponude, sljedeći veliki iskorak u razvoju mobitela mogao bi biti dolazak zaslona koji se mogu rolati.

Kako prenose južnokorejski mediji, Samsung Display trenutačno pregovara sa Samsung Electronicsom o isporuci zaslona koji se mogu rolati za budući mobitel kojeg bi tvrtka trebala predstaviti već 2028. Informaciju je potvrdio i jedan dužnosnik Samsung Electronicsa.

Neslužbeno se spominje da bi se mobitel mogao zvati Galaxy Z Slide, iako je Samsung ranije zaštitio i naziv Galaxy Z Roll, pa nije poznato koje će ime na kraju biti odabrano.

No, treba imati na umu da razvoj ovakve tehnologije predstavlja znatno veći izazov od izrade sklopivih zaslona. Zasloni koji se mogu zarolati imaju složeniju konstrukciju i zahtijevaju naprednije mehanizme, zbog čega još nijedan proizvođač nije predstavio takav uređaj za masovno tržište.

Samsung Display, doduše, na toj tehnologiji radi već nekoliko godina. Tvrtka je prve prototipove prikazala još 2023. godine, o čemu smo tada i mi pisali, a u međuvremenu je počela isporučivati zaslone koji se mogu zarolati za pojedine Lenovo laptope.