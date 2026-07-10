Samsung će navodno ugasiti Galaxy Z Flip seriju

Ako su glasine točne, Galaxy Z Flip 8 mogao bi označiti kraj jedne od najpoznatijih serija sklopivih mobitela na tržištu, a sve zbog velikih troškova proizvodnje i padom interesa za taj segment tržišta

Samsung bi nakon predstavljanja novog Galaxy Z Flipa 8 krajem ovoga mjeseca, mogao prekinuti razvoj svoje popularne serije sklopivih mobitela, tvrdi barem tako poznati kineski leaker Ice Universe.

Iako su se slične glasine pojavljivale i ranijih godina, ovoga puta dolaze od izvora koji je puno puta “pogodio” kada je riječ o Samsungovim uređajima. No, zasada ne postoje službene informacije koje bi potvrdile takav plan, stoga još ništa nije sigurno.

The Samsung Galaxy Z Flip 8 is likely to be Samsung's last small folding product. pic.twitter.com/9zN4nNRLT2 — Ice Universe (@UniverseIce) July 9, 2026

Mogući razlog za ovakav potez mogli bi biti rastući troškovi proizvodnje. Cijene RAM-a posljednjih su mjeseci u porastu, zbog čega proizvođači mobitela sve češće povećavaju cijene svojih uređaja. Kao primjer navode se nedavno predstavljeni Motorola Razr 70 i Razr 70 Ultra, čije je poskupljenje Motorola pripisala višim cijenama komponenti.

Istovremeno se posljednjih godina smanjio broj proizvođača koji nude sklopive mobitela u takozvanom “školjkastom" (clamshell) formatu na europskom i američkom tržištu. Oppo, Xiaomi, Vivo i Honor ili su prestali prodavati takve modele izvan Kine ili ih nikada nisu službeno ni globalno predstavili.

Time su Samsung i Motorola ostali među rijetkim proizvođačima koji i dalje nude uređaje ove kategorije u Europi.