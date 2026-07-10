Samsung će navodno ugasiti Galaxy Z Flip seriju
Ako su glasine točne, Galaxy Z Flip 8 mogao bi označiti kraj jedne od najpoznatijih serija sklopivih mobitela na tržištu, a sve zbog velikih troškova proizvodnje i padom interesa za taj segment tržišta
Samsung bi nakon predstavljanja novog Galaxy Z Flipa 8 krajem ovoga mjeseca, mogao prekinuti razvoj svoje popularne serije sklopivih mobitela, tvrdi barem tako poznati kineski leaker Ice Universe.
Iako su se slične glasine pojavljivale i ranijih godina, ovoga puta dolaze od izvora koji je puno puta “pogodio” kada je riječ o Samsungovim uređajima. No, zasada ne postoje službene informacije koje bi potvrdile takav plan, stoga još ništa nije sigurno.
Mogući razlog za ovakav potez mogli bi biti rastući troškovi proizvodnje. Cijene RAM-a posljednjih su mjeseci u porastu, zbog čega proizvođači mobitela sve češće povećavaju cijene svojih uređaja. Kao primjer navode se nedavno predstavljeni Motorola Razr 70 i Razr 70 Ultra, čije je poskupljenje Motorola pripisala višim cijenama komponenti.
Istovremeno se posljednjih godina smanjio broj proizvođača koji nude sklopive mobitela u takozvanom “školjkastom" (clamshell) formatu na europskom i američkom tržištu. Oppo, Xiaomi, Vivo i Honor ili su prestali prodavati takve modele izvan Kine ili ih nikada nisu službeno ni globalno predstavili.
Time su Samsung i Motorola ostali među rijetkim proizvođačima koji i dalje nude uređaje ove kategorije u Europi.