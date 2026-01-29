Samsung Galaxy A07 5G stiže s baterijom od 6.000 mAh i 120-hercnim zaslonom

U usporedbi s prošlogodišnjim modelom, Galaxy A07 5G donosi 120-hercni zaslon i bateriju kapaciteta 6.000 mAh, što će se odraziti na autonomiji

Bug.hr četvrtak, 29. siječnja 2026. u 06:30
Galaxy A07 5G 📷 Foto: Samsung
Galaxy A07 5G Foto: Samsung
SPECIFIKACIJE  
Ekran 6,7″ LCD (720 × 1.600 px, ~262 ppi), 120 Hz, do 800 nita (HBM)
Čip MediaTek Dimensity 6300 (osmojezgreni, 6 nm)
RAM / Memorija 4 GB / 128 GB - 6 GB / 128 GB (microSDXC, dijeljeni SIM utor)
Stražnje kamere 50 MP f/1.8 (široka), PDAF + senzor za dubinu 2 MP
Prednja kamera 8 MP f/2.0 (26 mm široka), 1/4.0", 1.12 µm
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band) / Bluetooth 5.3
Baterija 6.000 mAh (Li-Ion), 25 W žično punjenje
Konektor za slušalice Da (3,5 mm)
Vrsta USB konektora USB-C 2.0
Dimenzije i masa 167,4 × 77,4 × 8,2 mm / 199 g
Operacijski sustav Android 16, One UI 8 (do 6 velikih Android nadogradnji)

Samsung je predstavio novi mobitel, Galaxy A07 5G, koji predstavlja jedan od jeftinijih modela u njihovoj Galaxy A seriji. Radi se o mobitelu koji će, kada stigne na europsko tržište, kupcima za još nepotvrđenu cijenu od oko 180 eura ponuditi veliku bateriju i performanse dovoljne za svakodnevno surfanje i gledanje sadržaja.

Naime, Galaxy A07 5G ima 6,7-inčni LCD zaslon frekvencije osvježavanja od 120 Hz, svjetline do 800 nita i HD+ rezolucije. Za razliku od prethodnog modela, tu je tako veća frekvencija osvježavanja, što će se odmah osjetiti pri svakodnevnom korištenju, no rezolucija je i dalje ostala na istoj razini.

Što se tiče SoC-a, Galaxy A07 5G pogoni MediaTekov Dimensity 6300. Riječ je o 6-nanometarskom osmojezgrenom SoC-u koji je na tržištu od 2024. godine, a koji će u ovom slučaju stizati s 4 ili 6 GB RAM-a te 128 GB interne memorije koja se može proširiti pomoću microSD kartice.

Na stražnjoj strani mobitela nalazi se dvostruka kamera s glavnim senzorom od 50 MP i 2 MP senzorom za dubinu. Kod sustava kamera vidljive su blage izmjene u dizajnu, koje prate i ostale novije modele iz Galaxy A serije. Za selfije je zadužena prednja kamera od 8 MP, smještena u waterdrop izrezu na zaslonu.

Galaxy A07 5G 📷 Foto: Samsung
Galaxy A07 5G Foto: Samsung

Jedna od glavnih prednosti ovog mobitela svakako je baterija kapaciteta 6.000 mAh s podrškom za 25-vatno žično punjenje, koja je znatno veća u odnosu na prethodni model. S obzirom na SoC koji „ne pije puno“, autonomija bi trebala biti i više nego zadovoljavajuća, pogotovo kod onih koji nisu stalno na mobitelu.

Softversku stranu Galaxyja A07 5G pokriva One UI 8.0 temeljen na Androidu 16, a softverska podrška iznosi šest godina za velike nadogradnje Androida i šest godina za sigurnosne zakrpe. Od ostalih značajki, tu je bočno smješten čitač otiska prsta, 3,5-milimetarski priključak za slušalice te IP54 certifikat otpornosti na prašinu i prskanje vodom.

Galaxy A07 5G 📷 Foto: Samsung
Galaxy A07 5G Foto: Samsung


