Samsung Galaxy A27 5G dobiva moderniji zaslon i Qualcommov SoC

SPECIFIKACIJE SAMSUNG GALAXY A27 5G Ekran 6,7" Super AMOLED (1.080 × 2.340 piksela), 120 Hz, Gorilla Glass Victus+ Čip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) RAM / Memorija 6 GB / 128 GB, 8 GB / 128 GB ili 8 GB / 256 GB Stražnje kamere 50 MP glavna (OIS)

5 MP ultraširoka

2 MP makro Prednja kamera 12 MP Povezivost 5G / Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.1 / NFC Baterija 5.000 mAh; 25 W žično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C 2.0 Dimenzije i masa 162,4 × 78,2 × 7,8 mm / 200 g Operacijski sustav Android 16 s One UI 8.5 Datum predstavljanja 25. lipnja 2026.

Samsung je službeno predstavio Galaxy A27, novi model nižeg srednjeg ranga koji donosi nekoliko dobrodošlih poboljšanja u odnosu na svog prethodnika. Iako se ne radi o velikoj generacijskoj nadogradnji, ovaj mobitel stiže s modernijim dizajnom i novim Snapdragon SoC-om, zbog čega možda neće biti toliko zanimljiv onima koji imaju Galaxy A26, ali bi zato mogao predstavljati solidnu nadogradnju kod onih koji koriste starije modele.

Naime, s prednje strane Galaxy A27 zadržava 6,7-inčni Super AMOLED zaslon s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz i Full HD+ rezolucijom od 1.080 × 2.340 piksela. Najveća vizualna promjena odnosi se na selfie kameru koja je sada smještena u otvor unutar zaslona, umjesto u dosadašnji zarez u obliku kapljice koji je Galaxy A2X seriji davao "jeftiniji" dojam. Samsung navodi i da su rubovi oko zaslonu tanji, što doprinosi modernijem izgledu uređaja, a sami zaslon od ogrebotina i puknuća štiti Corningov Gorilla Glass Victus+.

Mobitel pogoni Snapdragon 6 Gen 3 uparen s do 8 GB RAM-a i 256 GB memorije, Qualcommov SoC predstavljen na jesen 2024. godine, kojeg smo već imali priliku vidjeti u prošlogodišnjem Galaxyju A36, ali i u nekim kineskim konkurentima, poput Redmi Notea 15 5G. Prema Samsungu, ovaj bi SoC trebao pružiti korisnicima između 10 i 20 posto bolje performanse u odnosu na Exynos 1380 iz Galaxyja A26.

Na stražnjoj strani nalazi se trostruki sustav kamera koji predvodi glavni senzor od 50 MP s optičkom stabilizacijom slike (OIS), od kojeg se mogu očekivati solidne fotografije u većini uvjeta osvjetljenja. Društvo mu prave 5-megapikselna ultraširoka kamera i 2-megapikselna makro kamera, što je već dobro poznata kombinacija u ovom cjenovnom razredu. Za selfije i videopozive zadužena je prednja kamera od 12 MP.

Iako kineski konkurenti već u ovom cjenovnom rangu nude baterije od preko 6.000 mAh, Samsung i dalje ostaje pri bateriji od 5.000 mAh koja stiže s podšrkom za 25-vatno žično punjenje. Među ostalim značajkama ističe se IP64 certifikat otpornosti na prašinu i prskanje vodom, što ipak predstavlja korak unatrag u odnosu na IP67 certifikat kojim se mogao pohvaliti Galaxy A26. Zašto se Samsung odlučio na tu promjenu, nije poznato.

Galaxy A27 5G u Europi stiže u prodaju 3. srpnja, a bit će dostupan u crnoj, plavoj, svijetlozelenoj i svijetloružičastoj boji. Kupci će moći birati između konfiguracija s 6 GB RAM-a i 128 GB memorije, 8 GB RAM-a i 128 GB memorije te 8 GB RAM-a i 256 GB memorije. Početna cijena na europskom tržištu iznosi 350 eura.