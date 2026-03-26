Samsung Galaxy A37 i A57 donose poznatu formulu uz jače performanse, ali i veću cijenu

Novi Samsungovi mobiteli srednjeg ranga moći će se kupiti 10. travnja po nešto većim cijenama u odnosu na prethodne modele

Bug.hr četvrtak, 26. ožujka 2026. u 06:30

Samsung je predstavio novu generaciju svojih popularnih mobitela srednjeg ranga, Galaxy A37 i Galaxy A57. Budući da su prijašnji modeli bili poprilično popularni među korisnicima, što dokazuje i činjenica da je Galaxy A56 bio najprodavaniji mobitel u Europi prošle godine, postoje realna očekivanja da će Galaxy A37 i A57 dijeliti istu količinu popularnosti.

Odmah se može vidjeti da novi modeli prate istu formulu kao njihovi prethodnici iz 2025., ali donose ipak nešto bolju kvalitetu izrade, bolje performanse te nove značajke kamere i umjetne inteligencije.

Samsung Galaxy A57

SPECIFIKACIJE
Ekran 6,7" Super AMOLED+ (1.080 x 2.340, 19,5:9, ~385 PPI), 120 Hz, HDR10+, 1200 nita (HBM), 1900 nita (vršna svjetlina), Gorilla Glass Victus+
Čip Exynos 1680 (4 nm, 8 jezgri)
RAM / Memorija 8 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB, 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB
Stražnje kamere - 50 MP (f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS)
- 12 MP ultraširoka (f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12µm)
- 5 MP makro (f/2.4)
Prednja kamera 12 MP (f/2.2, širokokutna)
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e / Bluetooth 6.0
Baterija 5.000 mAh / 45 W (65% za 30 min, 100% za 68 min)
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C (2.0, OTG)
Dimenzije i masa 161,5 x 76,8 x 6,9 mm / 179 g
Operacijski sustav Android 16, One UI 8.5 (šest godina ažuriranja OS-a i sigurnosnih zakrpi)
Datum predstavljanja   25. ožujka 2026.

Skuplji i jači, Galaxy A57, dolazi sa 6,7-inčnim Super AMOLED zaslonom Full HD+ rezolucije i frekvencije osvježavanja od 120 Hz. Iako Samsung nije naveo zaštitno staklo, vjerojatno od ogrebotina i puknuća štiti Corningov Gorilla Glass Victus+. Kućište inače ima metalni okvir, a tu je i IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Kao što se i pretpostavljalo, mobitel pogoni Exynos 1680 izrađen na 4-nanometarskom proizvodnom procesu, uz Xclipse 550 GPU i NPU snage 19,6 TOPS-a. Za igrače će zasigurno biti korisno i to što mobitel koristi za 13 posto veću parnu komoru za bolje hlađenje i stabilnije performanse pri zahtjevnijim igrama i jačim zadacima.

Samsung Galaxy A57 📷 Foto: Samsung
Što se kamera tiče, Samsung ne eksperimentira previše. Glavna kamera od 50 MP i dalje je temelj, ali se oslanja na softverska poboljšanja poput unaprijeđenog Nightography načina i boljeg Object Erasera. Ultraširokokutna kamera od 12 MP ipak daje malu prednost u odnosu na A37, a ne zaboravimo ni 5-megapikselnu makro kameru.

Istaknimo i bateriju kapaciteta 5.000 mAh s podrškom za 45-vatno brzo punjenje, za koje Samsung kaže da će napuniti bateriju do 60 posto za pola sata. Softversku stranu pokriva One UI 8.5 temeljen na Androidu 16, a korisnici mogu očekivati čak šest godina softverskih i sigurnosnih ažuriranja.

Galaxy A57 izlazi na tržište 10. travnja s početnom cijenom od 589 eura za inačicu s 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Bit će dostupan u bojama Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue i Awesome Lilac.

Samsung Galaxy A37

PECIFIKACIJE
Ekran 6,7" Super AMOLED (1.080 x 2.340, 19,5:9, ~385 PPI), 120 Hz, Gorilla Glass Victus+
Čip Exynos 1480 (4 nm, 8 jezgri)
RAM / Memorija 6 GB / 128 GB, 8 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB, 12 GB / 256 GB
Stražnje kamere - 50 MP (f/1.8, OIS, PDAF, 1/1,56")
- 8 MP ultraširoka (f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1,12 µm)
- 5 MP makro (f/2.4)
Prednja kamera 12 MP (f/2.2)
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / Bluetooth 5.4
Baterija 5.000 mAh / 45 W
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 162,9 x 78,2 x 7,4 mm / 196 g
Operacijski sustav Android 16, One UI 8.5 (6 nadogradnji Androida, 6 godina sigurnosnih zakrpi)
Datum predstavljanja  25. ožujka 2026.

Pristupačniji Galaxy A37 dolazi sa 6,7-inčnim Super AMOLED zaslonom Full HD+ rezolucije i frekvencije osvježavanja od 120 Hz. Kao i kod skupljeg modela, Samsung nije službeno naveo zaštitno staklo, no također je vjerojatno riječ o Corningovom Gorilla Glass Victusu+. Kućište je izrađeno od plastike, što je omogućilo tanji profil i manju masu, a tu je i IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Ispod haube nalazi se Exynos 1480, SoC koji već vidjeli u modelu Galaxy A55 iz 2024. godine. Iako nije riječ o najnovijem SoC-u, radi se o provjerenom rješenju koje će bez problema pokriti svakodnevne zadatke, društvene mreže i laganije igranje. U ovom će slučaju stići uparen s do 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije.

Samsung Galaxy A37 📷 Foto: Samsung
Što se kamera tiče, glavna kamera od 50 MP ostaje u glavnom fokusu, uz softverska poboljšanja poput Nightography načina za bolje snimke u slabijem osvjetljenju. Ultraširoka kamera ima rezoluciju od 8 MP, dok je treći senzor 5-megapikselna makro kamera.

Baterija je ista kao i u Galaxyju A57, kapaciteta 5.000 mAh s podrškom za 45-vatno brzo punjenje. Softversku stranu također pokriva One UI 8.5 temeljen na Androidu 16, uz šest godina softverskih i sigurnosnih ažuriranja.

Galaxy A37 izlazi na tržište 10. travnja s početnom cijenom od 429 eura za verziju sa 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Dolazi u bojama Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen i Awesome White.

Samsung Galaxy A37 &#128247; Foto: Samsung

