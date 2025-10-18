Samsung Galaxy S26 navodno neće biti predstavljen u siječnju

Samsung je proteklih godina svoju flagship seriju mobitela Galaxy S predstavljao u siječnju, no čini se da će se to promijeniti

Prema novim glasinama iz Južne Koreje, Samsung planira odgoditi predstavljanje svoje nadolazeće serije flagshipa. Umjesto uobičajenog siječanjskog termina na kakav smo navikli proteklih godina, Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra trebali bi biti predstavljeni tek u ožujku 2026. godine.

Razlog odgode, navodi se, leži u „problemima s razvojem i dizajnom“, iako detalji, naravno, nisu službeno poznati. Izvori iz Južne Koreje tvrde da je razvoj najskupljeg modela, Galaxyja S26 Ultre, već dovršen, dok osnovni Galaxy S26 još kasni.

Prema istim tim informacijama, navodi se da će Galaxy S26 Ultra pro prvi puta imati 10-bitni zaslon te da će ga pogoniti Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, dok će standardni S26 i S26+ koristiti manje popularniji Exynos 2600

Ako se ove glasine uistinu pokažu točnima, ovo bi bio prvi put nakon više od pet godina da Samsung pomiče predstavljanje svoje Galaxy S serije, što bi se moglo odraziti i na predstavljanje flagshipa drugih konkurentskih proizvođača.