Samsung Galaxy S26 Ultra dobio pohvale za jednostavnu zamjenu bateriju

iFixitovo rastavljanje otkriva da Galaxy S26 Ultra ima lako zamjenjivu bateriju i USB priključak, ali probelmatičan ekran i kamere

Na YouTube kanalu iFixita osvanuo je video rastavljanja Galaxy S26 Ultra koji otkriva koliko je Samsungov novi flagship zapravo „popravljiv“ i gdje i dalje ima problema.

Kao i kod većine modernih mobitela, unutrašnjosti uređaja pristupa se sa stražnje strane zagrijavanjem ljepila koje drži stakleni poklopac. Međutim, jedan od većih nedostataka je činjenica da se do konektora zaslona može doći isključivo s unutarnje strane, što znači da je za zamjenu ekrana potrebno gotovo u potpunosti rastaviti mobitel.

S druge strane, Samsung je dobio pohvale za bateriju. Mehanizam za njezino uklanjanje jednostavniji je čak i od Appleovog, što značajno olakšava zamjenu. Također, USB priključak je lako dostupan i relativno jednostavan za popravak u slučaju kvara, što je isto plus.

Kamere su, međutim, povezane s matičnom pločom s donje strane, pa je za njihovu zamjenu potrebno prvo ukloniti samu ploču. Prednja kamera i zaslon također se ističu kao dijelovi koje je teže servisirati.

Na kraju, Galaxy S26 Ultra dobio je privremenu ocjenu popravljivosti 5 od 10. Iz iFixita navode da bi ta ocjena mogla porasti na 6 od 10 kada bi Samsung poboljšao dostupnost rezervnih dijelova, čime bi se izjednačio s Pixelima 10 i približio najnovijim modelima iPhonea.

