Samsung Galaxy Z Flip 8 navodno stiže sa zaslonom bez vidljivog pregiba i novom šarkom

Samsungov nadolazeći sklopivi model za mase, Galaxy Flip 8, dobit će neka suptilna, ali u praksi važna poboljšanja

Samsung će ovoga ljeta predstaviti Galaxy Z Flip 8 koji će, prema novim neslužbenim informacijama, stići s poboljšanom konstrukcijom uređaja. Ključna novost navodno će biti zaslon bez vidljivog pregiba u kombinaciji s novom mehanikom šarke za preklapanje i naprednijem, dvoslojnim Ultra Thin Glassom (UTG).

Nadalje, Z Flip 8 bi, prema istim informacijama, trebao biti nešto viši od aktualnog modela, ali i oko 8 grama lakši. S druge strane, čini se kako većih promjena neće biti na području kamera. Očekuje se zadržavanje postojeće konfiguracije s glavnim 50-megapikselnim senzorom i 12-megapikselnom ultraširokom kamerom.

Neslužbeni render Galaxy Z Flipa 8 Foto: OnLeaks

Bez promjena bi, barem prema trenutačnim informacijama, mogli ostati i vanjski zaslon, zvučnici te vibracijski motor. Također, očekuje se da će uređaj zadržati bateriju kapaciteta 4.300 mAh i podršku za 25-vatno punjenje.

Najnovije izvješće spominje i moguće blago povećanje cijene, no zasad nije jasno hoće li se ono odnositi na sva tržišta ili će ostati ograničeno na Južnu Koreju.