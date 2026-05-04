Samsung Galaxy Z Flip 8 navodno stiže sa zaslonom bez vidljivog pregiba i novom šarkom

Samsungov nadolazeći sklopivi model za mase, Galaxy Flip 8, dobit će neka suptilna, ali u praksi važna poboljšanja

Matej Markovinović ponedjeljak, 4. svibnja 2026. u 15:45
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Samsung će ovoga ljeta predstaviti Galaxy Z Flip 8 koji će, prema novim neslužbenim informacijama, stići s poboljšanom konstrukcijom uređaja. Ključna novost navodno će biti zaslon bez vidljivog pregiba u kombinaciji s novom mehanikom šarke za preklapanje i naprednijem, dvoslojnim Ultra Thin Glassom (UTG).

Nadalje, Z Flip 8 bi, prema istim informacijama, trebao biti nešto viši od aktualnog modela, ali i oko 8 grama lakši. S druge strane, čini se kako većih promjena neće biti na području kamera. Očekuje se zadržavanje postojeće konfiguracije s glavnim 50-megapikselnim senzorom i 12-megapikselnom ultraširokom kamerom.

Neslužbeni render Galaxy Z Flipa 8 📷 Foto: OnLeaks
Neslužbeni render Galaxy Z Flipa 8 Foto: OnLeaks

Bez promjena bi, barem prema trenutačnim informacijama, mogli ostati i vanjski zaslon, zvučnici te vibracijski motor. Također, očekuje se da će uređaj zadržati bateriju kapaciteta 4.300 mAh i podršku za 25-vatno punjenje.

Najnovije izvješće spominje i moguće blago povećanje cijene, no zasad nije jasno hoće li se ono odnositi na sva tržišta ili će ostati ograničeno na Južnu Koreju.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi