Samsung Galaxy Z Flip 8 stiže s Exynosom 2600 i zadržava bateriju od 4.300 mAh

Iako donosi novi SoC i najnoviju verziju One UI-a, Galaxy Z Flip 8 ostavlja dojam tek blage nadogradnje prethodnika

Bug.hr petak, 24. srpnja 2026. u 06:30
Galaxy Z Flip 8 📷 Foto: Samsung
Galaxy Z Flip 8 Foto: Samsung
SPECIFIKACIJE Samsung Galaxy Z Flip 8
Ekran Vanjski: 4,1″ Super AMOLED (1.048 × 948 px, 120 Hz, do 2.600 nita)
Unutarnji: 6,9″ Dynamic LTPO AMOLED 2X (1.080 × 2.520 px, 21:9, 400 ppi), do 120 Hz, HDR10+
Čip Samsung Exynos 2600 (2 nm)
RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB, 512 GB (UFS 4.x)
Stražnje kamere 50 MP (f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS)
12 MP ultraširoka (f/2.2, 123°)
Prednja kamera 10 MP (f/2.2)
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 / NFC
Baterija 4.300 mAh, podržava 25 W žično brzo punjenje, 15 W bežično i 4,5 W obrnuto bežično punjenje
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C 3.2
Dimenzije i masa Sklopljen: 85,7 × 75,4 × 13,1 mm / 180 g
Otvoren: 166,9 × 75,4 × 6,1 mm / 180 g
Operacijski sustav Android 17 s One UI 9 (do 7 velikih nadogradnji Androida)
Datum predstavljanja 22. srpnja 2026.

Samsung je na ljetnom Galaxy Unpackedu u Londonu predstavio novu generaciju svojih sklopivih mobitela, a uz Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra, predstavljen je i Galaxy Z Flip 8. No, dok su veće promjene rezervirane za skuplje Foldove, odmah se primijeti da Galaxy Z Flip 8 donosi tek blaga, evolucijska poboljšanja i to ponajviše u pogledu performansi i softvera. 

Na prvi pogled, Galaxy Z Flip 8 gotovo je nemoguće razlikovati od prošlogodišnjeg modela. Samsung se ponovno odlučio za provjereni preklopni dizajn u obliku školjke, bez značajnijih estetskih zahvata, što znači da i zasloni ostaju poprilično poznati. S unutarnje se strane tako nalazi 6,9-inčni Dynamic AMOLED 2X zaslon s Full HD+ rezolucijom i frekvencijom osvježavanja od 120 Hz, dok se s vanjske strane nalazi 4,1-inčni AMOLED zaslon koji također podržava osvježavanje do 120 Hz. 

Galaxy Z Flip 8 📷 Foto: Samsung
Galaxy Z Flip 8 Foto: Samsung

Najveća hardverska novost krije se ispod kućišta. Galaxy Z Flip 8 u SAD-u pogoni poželjniji Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, dok je za većinu ostalih tržišta, uključujući europsko, predviđen Samsungov novi Exynos 2600. Iako će razlike u stvarnim performansama između dviju izvedbi tek pokazati neovisna testiranja, oba SoC-a trebala bi ponuditi osjetno bolje performanse i energetsku učinkovitost u odnosu na prethodnu generaciju. Mobitel inače dolazi s 12 GB RAM-a te 256 ili 512 GB interne pohrane.

Što se tiče kamera, "na stražnjici" mobitela nalazi se glavna kamera od 50 MP s optičkom stabilizacijom slike (OIS), kojoj se pridružuje 12 MP ultraširoka kamera. Za selfije i videopozive zadužena je prednja kamera od 10 MP smještena u unutarnjem zaslonu. Konfiguracija je, dakle, vrlo slična onoj na prethodnom modelu, no kvaliteta slika trebala bi biti na nešto višoj razini zahvaljujući softverskoj obradi i AI značajkama. 

Galaxy Z Flip 8 📷 Foto: Samsung
Galaxy Z Flip 8 Foto: Samsung

Iako se isti sustav kamera kao i kod prethodnika može donekle "prožvakati", to kod mnogih kupaca neće biti slučaj s baterijom. Naime, Galaxy Z Flip 8 ima bateriju kapaciteta 4.300 mAh s podrškom za 25-vatno žično i 15-vatno bežično punjenje, što znači da Samsung ni ove godine nije odlučio počastiti Flip i povećati bateriju. Za usporedbu, konkurentska Motorola Razr 70 Ultra ima bateriju kapaciteta 5.000 mAh sa 68-vatnim žičnim i 30-vatnim bežičnim punjenjem. 

Softversku stranu pokriva Android 17 s One UI-om 9 koji donosi nove Galaxy AI mogućnosti među kojima se ističe funkcija Now Brief dostupna izravno na vanjskom zaslonu, omogućujući brz pristup personaliziranim informacijama bez otvaranja uređaja. Od ostalih značajki vrijedi izdvojiti podršku za Wi-Fi 7, kao i IP48 certifikat otpornosti na vodu i veće čestice prašine.

Galaxy Z Flip 8 &#128247; Foto: Samsung

Galaxy Z Flip8  dostupan je u verzijama s 12 GB RAM-a i 256, odnosno 512 GB interne pohrane, a kupci mogu birati između Cream, Graphite i Pink izvedbi. Cijena za početnu inačicu iznosi 1.300 eura. 

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