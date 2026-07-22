Samsung Galaxy Z Fold 8 donosi širi format, a Fold 8 Ultra cilja na sami vrh tržišta

Samsung je predstavio novu generaciju svojih sklopivih mobitela, koja, uz mali i „slatki“ Flip 8, uključuje i veće modele Galaxy Z Fold 8 te Galaxy Z Fold 8 Ultra. Iako i jedan i drugi model donose različita poboljšanja, među najvećim novostima ističe se Samsungova tehnologija Flex Titanium, koja kombinacijom legure od titana i unaprijeđene unutarnje konstrukcije obećava veću otpornost zaslona i pregiba, ali i glađe otvaranje uređaja.

Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ekran Vanjski: 5,5″ Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1248 × 1972 piksela, 428 ppi, do 120 Hz, Gorilla Glass Ceramic 2

Unutarnji: 7,6″ sklopivi Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1828 × 2448 piksela, omjer 4:3, 403 ppi, do 120 Hz, HDR10+, Flex Titanium Čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 3 nm RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB, 512 GB

16 GB RAM / 1 TB Stražnje kamere 50 MP glavna, f/1.8, OIS

50 MP ultraširoka, f/1.9, 120° Prednja kamera Vanjska: 10 MP, f/2.2

Unutarnja: 10 MP, f/2.2 Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / NFC / GPS Baterija 4.800 mAh, neizmjenjiva / 45 W žično, 20 W bežično, 4,5 W obrnuto bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C 2.0, OTG Dimenzije i masa Sklopljen: 123,9 × 81,9 × 9,7 mm / 201 g

Otklopljen: 161,4 × 123,9 × 4,5 mm / 201 g Operacijski sustav Android 17, One UI 9, do sedam velikih nadogradnji Androida Datum predstavljanja 22. srpnja 2026.

Iako biste pomislili drugačije na osnovu samog naziva mobitela, Samsung Galaxy Z Fold 8 ne predstavlja očekivanog nasljednika prošlogodišnjeg Folda 7. Riječ je o mobitelu koji popunjava prostor između Flip i Fold serije, donoseći novi, širi format za one koji puno čitaju i pregledaju dokumente.

Kada je preklopljen, Z Fold 8 podsjeća na nekadašnje kompaktne mobitele. Vanjski zaslon od 5,5 inča ima uspravni omjer stranica 10:16, uređaj je širok 81,9 mm, visok 123,9 mm te debeo 9,7 mm kada je sklopljen. Okretanjem u vodoravni položaj isti zaslon dobiva omjer 16:10, kakav se često koristi na prijenosnicima i tabletima, pa je prikladan za igranje ili gledanje sadržaja.

Flex Titanium Foto: Samsung

Kada se mobitel otklopi, tada se otkriva unutarnji zaslon dijagonale 7,6 inča u omjeru 4:3, što je idealan format za fotografije koje se standardno snimaju u tom omjeru, ali I za čitanje dokumenata, knjiga i sadržaja s mnogo teksta. Samsung ističe da upravo kombinacija ta dva formata korisnicima pruža najbolje od oba svijeta, multimedijsko iskustvo kada je uređaj sklopljen i veću radnu površinu kada se otvori.

Što se tiče samih specifikacija zaslona, vanjski LTPO OLED zaslon podržava prilagodljivu frekvenciju osvježavanja od 1 do 120 Hz i rezoluciju od 1.248 x 1.972 piksela. Unutarnji LTPO OLED zaslon također radi na frekvenciji od 1 do 120 Hz, ali donosi višu rezoluciju od 1.848 × 2.448 piksela, vršnu svjetlinu od 3.000 nita te premaz protiv odsjaja, što bi trebalo osigurati ugodnije korištenje i na otvorenom. Oba zaslona pritom zadržavaju vrlo visoku gustoću piksela, 428 ppija na vanjskom i 403 ppija na unutarnjem, pa se može očekivati iznimno oštar prikaz sadržaja.

Galaxy Z Fold 8 Foto: Samsung

Za performanse je očekivano zadužen Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, isti SoC koji pogoni ovogodišnju seriju Galaxy S26, pa se i od Z Folda 8 mogu očekivati vrhunske performanse u svakodnevnom radu, multitaskingu i zahtjevnijim aplikacijama. Modeli s 256 GB i 512 GB interne memorije dolaze s 12 GB RAM-a, dok najskuplja izvedba s 1 TB prostora stiže sa 16 GB RAM-a.

Samsung je povećao i bateriju na Z Foldu 8 na 4.800 mAh, što je napredak u odnosu na bateriju od 4.400 mAh kod Z Folda 7, ali za današnje standarde i dalje poprilično skromno. Tu je i podrška za brzo punjenje od 45 W koja, prema Samsungu, puni bateriju do 63 posto za pola sata, a ne zaboravimo ni 20-vatno bežično punjenje.

Za razliku od Z Folda 8 Ultra, Samsung je kod standardnog Z Folda 8 odlučio staviti nešto manji naglasak na fotografiju, pa je sustav kamera bliži onome na Z Flipu. Glavnu riječ vodi kamera od 50 MP s otvorom blende f/1.8, optičkom stabilizacijom slike (OIS) i 2x zumom unutar senzora, što bi trebalo biti dovoljno za kvalitetne fotografije u većini svakodnevnih situacija.

Društvo joj pravi ultraširoka kamera od 50 MP s objektivom od 120 stupnjeva i otvorom blende f/1.9, dok su za videopozive i selfije zadužene dvije prednje kamere od 10 MP, jedna smještena na vanjskom zaslonu s kutom snimanja od 85 stupnjeva, dok druga, na unutarnjem zaslonu, nudi širi kut od 100 stupnjeva.

Galaxy Z Fold 8 Foto: Samsung

Galaxy Z Fold 8 na tržište stiže s Androidom 17 i One UI-om 9, a uz novi hardver donosi i podršku za Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 te certifikat IP48 koji jamči otpornost na vodu i krupnije čestice prašine. Moći će se kupiti u Graphite, Cream i Lavender inačici, a cijena mu u Europi starta od 2.000 eura.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Ekran Vanjski: 6,5″ Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1080 × 2520 piksela, 422 ppi, do 120 Hz, Gorilla Glass Ceramic 2

Unutarnji: 8,0″ sklopivi Dynamic LTPO AMOLED 2X, 2256 × 2504 piksela, 422 ppi, do 120 Hz, HDR10+, Flex Titanium Čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 3 nm RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB, 512 GB

16 GB RAM / 1 TB Stražnje kamere 200 MP glavna, f/1.7, OIS

50 MP ultraširoka, f/1.9, 120°

10 MP telefoto, f/2.4, 3× optički zum, OIS Prednja kamera Vanjska: 10 MP, f/2.2

Unutarnja: 10 MP, f/2.2 Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / NFC / GPS / UWB Baterija 5.000 mAh, neizmjenjiva / 45 W žično, 20 W bežično, 4,5 W obrnuto bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C 3.2, OTG Dimenzije i masa Sklopljen: 158,4 × 72,8 × 8,9 mm / 215 g

Otklopljen: 158,4 × 143,2 × 4,1 mm / 215 g Operacijski sustav Android 17, One UI 9, do sedam velikih nadogradnji Androida Datum predstavljanja 22. srpnja 2026.

Galaxy Z Fold 8 Ultra zapravo bi trebao predstavljati nasljednika Folda 7, koji je usput dosta sazrio u pogledu sustava kamera. Štoviše, upravo se zbog toga Fold 8 Ultra stavlja uz bok Galaxyju S26 Ultri koju je Samsung predstavio početkom godine kao svoj najnapredniji mobitel do sada.

Počnimo, stoga, odmah s opisivanjem kamera. Sve predvodi glavna kamera od 200 MP s otvorom blende f/1.7 i OIS-om, koja uz napredni HDR podržava i snimanje 8K videa pomoću APV kodeka te primjenu Cine LUT profila izravno na uređaju, što će posebno cijeniti napredniji korisnici i kreatori sadržaja.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Foto: Samsung

Nadograđena je i ultraširoka kamera koja sada koristi novi senzor od 50 MP s objektivom od 120 stupnjeva. Osim detaljnijih pejzažnih fotografija, omogućuje i makro snimanje, čime dobiva veću praktičnu vrijednost. No, Samsung nije mijenjao telefoto kameru koja koristi prošlogodišnji 10-megapikselni senzor s 3x optičkim zumom, otvorom blende f/2.4 i OIS-om. Za selfije i videopozive zadužene su dvije kamere od 10 MP, jedna na vanjskom zaslonu s kutom snimanja od 85 stupnjeva te druga na unutarnjem zaslonu sa širim kutom od 100 stupnjeva.

Galaxy Z Fold 8 Ultra također pogoni Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, ali je Samsung pritom dodatno unaprijedio hlađenje ugradnjom veće grafitne ploče za učinkovitije odvođenje topline, što bi trebalo pomoći u održavanju visokih performansi tijekom duljeg igranja ili rada s zahtjevnijim aplikacijama. Modeli s 256 GB i 512 GB interne memorije dolaze s 12 GB RAM-a, dok najjača verzija s 1 TB prostora stiže sa 16 GB RAM-a.

No, za razliku od standardnog modela, Galaxy Z Fold 8 Ultra donosi veće zaslone. S vanjske strane nalazi se 6,5-inčni Dynamic AMOLED 2X zaslon, dok se otvaranjem uređaja otkriva 8-inčni unutarnji zaslon iste tehnologije. Oba podržavaju prilagodljivu frekvenciju osvježavanja od 1 do 120 Hz te tehnologiju Vision Booster, koja poboljšava vidljivost na jakom dnevnom svjetlu. Unutarnji zaslon pritom nudi rezoluciju od 2.504 x 2.256 piksela, dok vanjski ima 1.080 x 2.520 piksela, a oba zadržavaju gustoću od 422 ppija.

Jedna od najvažnijih nadogradnji odnosi se na bateriju, koja sada ima kapacitet od 5.000 mAh, odnosno gotovo za 14 posto više nego kod prošlogodišnjeg Z Folda 7. Riječ je o dobrodošlom povećanju, ali je, kao i kod Folda 8, kapacitet poprilično skroman, pogotovo kada se u obzir uzme da konkurentski Honor Magic V6 ima bateriju od znatno većih 6.660 mAh.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Foto: Samsung

Istodobno je unaprijeđeno i punjenje pa mobitel sada podržava 45-vatno brzo punjenje, umjesto dosadašnjih 25 W, što je dovoljno za punjenje do 67 posto kapaciteta u 30 minuta. Na raspolaganju su i 20-vatno bežično punjenje te obrnuto bežično punjenje za napajanje kompatibilnih dodataka poput bežičnih slušalica ili pametnog sata.

Kad je riječ općenito o dimenzijama, Galaxy Z Fold 8 Ultra ima širinu od od 72,8 mm i debljinu od 8,9 mm kada je sklopljen, dok otvoren mjeri svega 4,1 mm, što ga i dalje svrstava među najtanje sklopive mobitele na tržištu. Unatoč robusnijoj konstrukciji i većoj bateriji, masa je ostala na 215 grama, pa korisnici ne bi trebali osjetiti razliku u svakodnevnom korištenju.

Kao i standardni model, Galaxy Z Fold 8 Ultra stiže s Androidom 17 i One UI-om 9. Oba uređaja dijele i podršku za Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 te IP48 certifikat otpornosti na vodu i prašinu. Mobitel će biti dostupan u bojama Graphite, Cream i Violet Shadow, po početnoj cijeni od 2.200 eura.