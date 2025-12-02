Samsung Galaxy Z TriFold stiže na određena tržišta kao 'mokri san' multitaskera

Samsungov Galaxy Z TriFold idealan je za one koji žele mobitel i tablet u jednom, ali se, na žalost takvih korisnika, neće prodavati na europskom tržištu

SPECIFIKACIJE Ekran Vanjski: 6.5" Dynamic LTPO AMOLED 2X (2.520 × 1.080 piksela), do 120 Hz, 2600 nita, Corning Gorilla Glass Ceramic 2

Unutarnji (cijeli rasklopljen): 10.0" Dynamic LTPO AMOLED 2X (2.160 × 1.584 piksela), do 120 Hz, HDR, 1600 nita Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM / Memorija 16 GB RAM / 256 GB, 512 GB ili 1 TB Stražnje kamere - 200 MP (f/1.7, OIS, PDAF)

- 12 MP ultraširoka (f/2.2, 120°)

- 10 MP telefoto (f/2.4, 3x optički zum, OIS) Prednja kamera Unutarnja: 10 MP (f/2.2, ultraširoka) / Vanjska: 10 MP (f/2.2, široka) Povezivost 5G, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/6e/7), Bluetooth 5.4, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC Baterija 5.600 mAh (neizmjenjiva, trodijelna) / 45 W žično, 15 W bežično, 4.5 W reverzibilno punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa Sklopljen: 159.2 × 75 × 12.9 mm / 309 g

Rasklopljen: 159.2 × 214.1 × 3.9–4.2 mm / 309 g Operacijski sustav Android 16, One UI 8 Datum predstavljanja 2. prosinca 2025.

Nakon više prikaza prototipa i brojnih curenja informacija, Samsung je službeno predstavio svoj prvi trostruko sklopivi mobitel. Galaxy Z TriFold, kako ga nazivaju, donosi tako najveći zaslon do sada u Samsungovoj seriji Fold, čime se olakšava multitasking i korištenje mobitela u poslovne svrhe.

Kako je riječ o potpuno novom Samsungovom proizvodu, Galaxy Z TriFold za razliku od običnog Folda ima dvostruke šarke od titana, koje omogućuju da glavni zaslon bude u potpunosti zaštićen kada se mobitel ne koristi. Za razliku i od konkurencije, Huaweijevog Matea XT, Galaxy Z TriFold ima vanjski zaslon smješten na stražnjoj strani, dok se dvije strane glavnog zaslona preklapaju prema sredini.

Kada je u potpunosti rasklopljen, glavni zaslon ima dijagonalu 10 inča, što je već u sferi manjih tableta. Rezolucija mu je 2.160 x 1.584 piksela, vršna svjetlina 1.600 nita, a frekvencija osvježavanja ide od 1 do 120 HZ, ovisno o sadržaju koji se prikazuje. Kao što je slučaj i sa svim drugim sklopivim modelima iz Z serije, zaslon dolazi s tvornički postavljenom zaštitnom folijom.

Foto: Samsung

Što se tiče vanjskog zaslona, on ima dijagonalu 6,5 inča, rezoluciju 2.520 x 1.080 piksela, adaptivnu frekvenciju osvježavanja do 120 Hz i omjer stranica 21:9. Iz Samsunga napominju da može postići vršnu svjetlinu do 2.600 nita te da je zaštićen Corningovim Gorilla Glass Ceramicom 2. Unutarnji i vanjski zasloni imaju 10-megapikselne selfie kamere.

Galaxy Z TriFold ima kućište od ojačanog aluminija (Advanced Armor Aluminum) i s debljinom od samo 3,9 mm na najtanjem dijelu izuzetno je tanak. Težak je 309 grama, a u sklopljenom stanju mjeri 159,2 × 75 × 12,9 mm. Spomenimo i da ima IP48 certifikat za zaštitu od prašine i vode. Pogoni ga inače Qualcommov Snapdragon 8 Elite for Galaxy, uparen sa 16 GB RAM-a i 512 GB ili 1 TB interne memorije. Zašto se Samsung nije odlučio staviti aktualni Snapdragon 8 Elite Gen 5, nije jasno, ali će performanse i dalje biti na vrlo visokoj razini.

Softversku stranu pokriva One UI 8 temeljen na Androidu 16, a veliki zaslon omogućuje napredni multitasking. Primjerice, tri aplikacije pune veličine mogu raditi istovremeno u portretnom načinu, što može biti korisno u mnogim poslovnim scenarijima. Galaxy Z TriFold ujedno je i prvi Samsungov mobitel s neovisnim Samsung DeX sustavom, koji nudi desktop sučelje izravno iz brze trake postavki. U kombinaciji s mišem i tipkovnicom, mobitel može poslužiti i kao prijenosna radna stanica.

Foto: Samsung

Od kamera, tu se ništa nije promijenilo u odnosu na Galaxy Z Fold 7. Tu je tako glavni, 200-megapikselni ISOCELL HP2 senzor s otvorom blende od f/1.7 i OIS-om, uz kojeg se smjestila 10-megapikselna telefoto kamera s 3X optičkim zumom i ultraširoka kamera od 12 MP. Kvaliteta snimaka će, stoga, biti na zadovoljavajućoj razini.

U pogledu baterije, Galaxy Z TriFold ima trodijelnu bateriju kapaciteta 5.600 mAh, koja je raspoređena kroz tri stražnja panela uređaja. Podržava 45-vatno žično i 15-vatno bežično punjenj. Mobitel će biti dostupan samo u crnoj boji, a moći će ga se kupiti isključivo u Južnoj Koreji, Kini, Singapuru, UAE-u, SAD-u te na Tajvanu.

Cijena u Južnoj Koreji starta od oko 2.100 eura. Na drugim će tržištima najvjerojatnije biti veća.