Samsung ipak planira koristiti Exynos 2600 u svim modelima Galaxyja S26?

Svi modeli iz serije Galaxy S26 mogli bi na europskom tržištu koristiti Exynos 2600, barem ako je za vjerovati informacijama koje prenosi Counterpoint Research i poznati analitičari poput Ice Universea.

Samsung, kako se navodi, planira 50/50 podjelu između Exynosa 2600 i Snapdragona 8 Elite Gen 5. Modeli za SAD, Kinu i Japan koristit će Qualcommov SoC, dok će Europa, Južna Koreja i ostala tržišta dobiti Samsungov Exynos. Slično je bilo i sa serijom Galaxy S24, tako da su europski korisnici već nevoljko naviknuti na ovu praksu.

It is said that Samsung is considering using Exynos 2600 for the entire Galaxy S26 series. My God, is the change so big? https://t.co/D18SCgI2yE — PhoneArt (@UniverseIce) October 20, 2025

No, što se tiče samih specifikacija Exynosa 2600, južnokorejski izvori navode da donosi ogromna poboljšanja u performansama. Njegov NPU trebao bi biti čak šest puta brži od onog u Appleovom A19 Pro, dok bi GPU trebao biti čak za 75 posto brži. Sve u svemu, navodi se da je Exynos 2600 snažniji za oko 30 posto od Snapdragona 8 Elite Gen 5.

Zanimljivo je to da će Samsungovi proizvodni pogoni izrađivati i Qualcommov SoC za Galaxyje, i to u 2-nanometarskoj GAA tehnologiji, istoj onoj na kojoj se temelji Exynos 2600. To znači da bi, ironično, svi modeli Galaxyja S26 zapravo mogli sadržavati Samsungove SoC-ove, bez obzira na brend koji stoji na njima.