Samsung je pronašao način kako izbjeći poskupljenja zbog nestašice memorije

Iako dio korisnika i industrije i dalje preferira korejske komponente zbog percepcije kvalitete, kineski proizvođači u međuvremenu su značajno napredovali te nude konkurentna rješenja po nižim cijenama

Rast cijena memorijskih čipova sve više pritišće proizvođače mobitela, a Samsung je, čini se, pronašao način kako zadržati cijene pod kontrolom i to uz pomoć kineskih dobavljača komponenti.

Kako doznaje korejski DealSite, Samsung je u pojedinim modelima srednjeg ranga, uključujući i novi Galaxy A57, počeo koristiti OLED zaslone kineskog CSOT-a umjesto vlastitih. Sličan trend vidljiv je i kod sklopivih mobitela, gdje je za Galaxy Z Flip 7 navodno zamijenjen dosadašnji dobavljač šarki KH Vatec kineskom tvrtkom Huanli.

Osim toga, dio ultraširokih kamera u Samsungovoj Galaxy S seriji također dolazi od kineskih proizvođača, što dodatno potvrđuje ovaj zaokret u opskrbnom lanci.

Glavni razlog ovakvog poteza je pokušaj amortizacije naglog rasta cijene memorije. Naime, umjesto da trošak prebace na kupce, Samsung ga nastoji smanjiti optimizacijom nabave i odabirom povoljnijih komponenti.

Očekuje se da će Samsung u budućnosti još više povećati udio kineskih komponenti u svojim uređajima, što bi možda moglo biti povoljno za njih i kupce, ali također donosi posljedice za južnokorejske dobavljače koje je tvrtka prije koristila.