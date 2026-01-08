Samsung konačno ima sklopivi zaslon bez vidljivog pregiba
Čini se da je Samsung uspio riješiti najveći problem sklopivih mobitela – vidljiv pregib
Samsung je na CES-u uz brojne novitete predstavio i prototip sklopivog zaslona bez vidljivog pregiba, čime se rješava jedna od najvećih boljki sklopivih mobitela.
Iako Samsung nije ništa službeno objavio o ovom prototipu, poznati leaker Ice Universe objavio je fotografije sklopivog zaslona koje prikazuju kako on izgleda uživo. Prema njima je vidljivo i da će kamera biti smještena ispod površine ekrana, s čime je Samsung još i prije eksperimentirao s pojedinim generacijama Z Folda.
Zanimljivo, čini se da se ovaj zaslon neće prvo naći u Samsungovim mobitelima, već bi ga navodno trebao koristiti Appleov iPhone Fold. No, kako još nije ništa potvrđeno vezano uz Appleov sklopivi mobitel, te informacije treba uzeti s dozom sumnje.