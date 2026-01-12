Samsung patentirao sklopivi mobitel sa šarkom od 360 stupnjeva

Iako se većina današnjih sklopivih mobitela oslanja na klasičnu unutarnju šarku i zaseban vanjski zaslon, čini se da Samsung razmišlja o drugačijem pristupu

Samsung je prijavio novi patent koji otkriva sklopivi mobitel „flip“ formata s neobičnom šarkom koja omogućuje savijanje zaslona i prema unutra i prema van. Patent je objavljen u bazi World Intellectual Property Organizationa (WIPO) i prati ga niz skica koji detaljno prikazuju mehanizam šarke.

Za razliku od današnjih sklopivih mobitela ovakve vrste, Samsungov novi koncept nema zaseban vanjski zaslon. To je zapravo i u neku ruku logično, jer se unutarnji zaslon može obaviti oko stražnje strane uređaja, stoga ni nema neke potrebe za još jednim manjim zaslonom s vanjske strane.

Foto: WIPO

Na skicama je također vidljivo da šarka nije smještena točno na sredini mobitela, zbog čega donji dio ostaje djelomično izložen. U praksi bi to značilo da dio zaslona ostaje vidljiv korisnicima čak i kada je mobitel sklopljen prema unutra, odnosno „zatvoren“.

Iako patenti ne jamče da će proizvod završiti na tržištu, Samsung je poznat po tome da svoje nove tehnologije često demonstrira na sajmovima pa nije isključeno da bi se ovaj koncept u nekom obliku mogao pojaviti kao prototip u budućnosti.