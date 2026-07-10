Samsung potvrdio Snapdragon u Galaxy Z Foldu 8 i Exynos u Galaxy Z Flipu 8

Samsung je potvrdio da će Galaxy Z Fold 8 i Z Fold 8 Ultra koristiti Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, dok će Galaxy Z Flip 8 na našem tržištu stizati s manje poželjnim Exynosom 2600

Samsung je na svom Instagramu službeno potvrdio da će nadolazeći Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra koristiti Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Riječ je, naime, o posebnoj verziji Qualcommovog SoC-a koja donosi nešto više radne taktove u odnosu na standardni model. Glavne Oryon jezgre rade na frekvenciji od 4,74 GHz, umjesto 4,61 GHz, dok je takt GPU-a Adreno 840 povećan s 1,2 na 1,3 GHz.

Oni koji redovno prate vijesti s tržišta mobitela, zasigurno dobro znaju da se ovdje radi o SoC-u koji se već koristi u Galaxy S26 Ultri.

Samsung je također potvrdio i da će Galaxy Z Flip 8 u Europi i Južnoj Koreji koristiti Exynos 2600, dok će na ostalim tržištima biti dostupan sa Snapdragonom. Svi detalji očekuju se na Galaxy Unpackedu koji će se održati 22. srpnja u Londonu.