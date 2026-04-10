Samsung povećava proizvodnju Galaxyja S26 i S26 Ultre nakon bolje prodaje od očekivane. S druge strane, proizvodnja Galaxyja S26+ se smanjuje

Nakon što su prvi prodajni rezultati nadmašili očekivanja, Samsung je odlučio povećati proizvodnju pojedinih modela iz serije Galaxy S26 tijekom ovog travnja.

Iako je početni plan proizvodnje predviđao ukupno 2,4 milijuna primjeraka, uključujući 800.000 Galaxyja S26, 300.000 S26+ i 1,3 milijuna S26 Ultre, novi proizvodni ciljevi značajno su prilagođeni. Kako navodi izvješće iz Koreje, Samsung sada planira proizvesti 1,3 milijuna Galaxyja S26, 1,5 milijuna S26 Ultre te tek 200.000 primjeraka modela S26+.

Razlog ovog povećanja je činjenica da se Galaxy S26 pokazao kao neočekivani hit među kupcima, a i S26 Ultra bilježi nešto bolju prodaju od očekivane. Visoka potražnja za Ultrom djelomično se pripisuje značajki Privacy Display, koju Samsung agresivno reklamira na svim tržištima. Očekuje se da će značajku uskoro "kopirati" i ostali proizvođači.

S druge strane, slabija potražnja za Galaxyjem S26+ uklapa se u širi trend kojeg Samsung bilježi već nekoliko generacija. Naime, "plus" modeli redovito ostaju u sjeni osnovne i Ultra verzija pa se tako već dulje vrijeme "šuška" da Samsung razmatra njihovo ukidanje ili barem redefiniranje pozicije unutar ponude.