Samsung razmišlja o spajanju Note i Galaxy S brandova

Južnokorejska internetska stranica The Bell ponovno se vraća s novim informacijama vezanima za tvrtku Samsung. Ovaj put objavljeni su navodni planovi južnokorejske tvrtke što se tiče njezinih budućih pametnih telefona.

Ističe se kako Samsung razmišlja mogućem spajanju svojih Galaxy Note i Galaxy S brandova pametnih telefona s ciljem minimiziranja troškova i povećanja profita. Već je aktualni Galaxy S9+ donosi 6,22-inčni zaslon što je vrlo blizu 6,3-inčnom zaslonu u slučaju Galaxy Note 8 modela pa je vidljivo da je sada razlika između dva branda vrlo mala (ukoliko zanemarimo S Pen olovku u slučaju Galaxy Note uređaja).

Također, dostupne glasine govore kako će budući Galaxy S10+ doći s 6,4-inčnim zaslonom, a istu veličinu zaslona bi trebao imati i Galaxy Note 9, koji će biti predstavljen 9. kolovoza.

The Bell navodi kako bi do kraja godine trebalo biti isporučeno oko 12 milijuna primjeraka Galaxy Note 9 phableta. U razdoblju od lipnja do rujna ove godine predviđena je proizvodnja 7,5 milijuna primjeraka ovog premium uređaja i to 2,5 milijuna primjeraka mjesečno.

U razdoblju od listopada pa do prosinca ove godine trebalo bi se proizvesti 4,5 milijuna primjeraka Galaxy Note 9 phableta, dakle po 1,5 milijun primjeraka mjesečno. Riječ je o nešto rezerviranijim brojkama za Samsung s obzirom da u tvrtki navodno nisu zadovoljni prodajom aktualne Galaxy S9 serije pametnih telefona.

Što se tiče prodaje Galaxy Note 9 uređaja u Samsungu računaju prvenstveno na korisnike koji vrše nadogradnju s prijašnjih Galaxy Note uređaja, a puno manje na nove korisnike s obzirom da su nove tehnologije kao što je senzor otisaka prstiju ispod zaslona i trostruka stražnja kamera odgođene za neku iduću generaciju Samsungovih uređaja (najvjerojatnije Galaxy S10 uređaje).