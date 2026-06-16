Samsung s One UI-om 9 uvodi prikaz brzine interneta u statusnoj traci

Nova značajka dostupna je kroz QuickStar u sklopu Good Locka, a trenutno je mogu isprobati samo korisnici One UI-a 9 bete na modelima Galaxyja S26 u odabranim zemljama

Samsung je s novom beta verzijom One UI-a 9 uveo mogućnost prikaza brzine interneta u stvarnom vremenu u statusnoj traci. Riječ je o značajki koja je već godinama prisutna na mnogim Android uređajima, posebice onima kineskih proizvođača, a sada je po prvi puta službeno dostupna i na Samsungovim Galaxyjima.

Kako prenosi SamMobile, do sada su korisnici Galaxyja do slične funkcionalnosti mogli doći samo uz pomoć aplikacija trećih strana ili rootanja uređaja. Sada je dovoljno instalirati ili ažurirati QuickStar unutar GoodLocka na verziju 15.7.00.27 te u postavkama uključiti opciju Network Speed, nakon čega se u gornjem desnom kutu zaslona prikazuje trenutačna brzina prijenosa podataka.

Za sada nije poznato planira li Samsung ovu mogućnost proširiti i na starije verzije One UI-a ili će ona ostati ekskluzivna za One UI 9 i novije uređaje. Napominjemo da se beta verzija One UI-a 9 može trenutno isprobati samo na modelima Galaxyja S26 i to u određenim zemljama.