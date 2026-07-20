Samsung se oglasio o problemu s crvenim zasłonom na Galaxy S26 Ultri

Samsung je potvrdio da crvenkasta nijansa na zaslonu Galaxyja S26 Ultra nije posljedica hardverskog kvara, već softverske greške te da uskoro izbacuju nadogradnju koja će to popraviti

Nedugo nakon što je Galaxy S26 Ultra stigao na tržište početkom godine, brojni korisnici počeli su prijavljivati problem s crvenkastom nijansom na zaslonu. Budući da uzrok nije bio poznat, pojavile su se pretpostavke da je riječ o hardverskom nedostatku prve generacije OLED zaslona s Privacy Display tehnologijom, no Samsung je sada objavio da to nije slučaj.

Naime, iz Samsunga navode da nije riječ o hardverskom kvaru, već o problemu koji će biti riješen softverskim ažuriranjem. Prema tvrdnjama tvrtke, ravnoteža boja može poprimiti crvenkastu nijansu kada je OLED zaslon izložen jakom ambijentalnom osvjetljenju. Kako bi to ispravio, Samsung priprema nadogradnju koja će prilagoditi kalibraciju boja i ukloniti navedeni problem.

Foto: Reddit

No, iako je potvrda da nije riječ o hardverskom kvaru dobra vijest za vlasnike Galaxy S26 Ultra, Samsungovo objašnjenje ostavlja nekoliko otvorenih pitanja. Primjerice, tvrtka nije pojasnila zašto se problem kod nekih korisnika pojavljuje tek nakon određenog vremena korištenja niti zašto se crvenkasta ili magenta nijansa javlja samo na pojedinim dijelovima zaslona, a ne na cijeloj površini.

U svakom slučaju, Samsung preporučuje korisnicima kojima problem značajno smeta da do izlaska softverske nadogradnje posjete ovlašteni servis.