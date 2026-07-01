Samsung službeno počeo s najavama šireg Galaxy Z Folda 8

Ako je za suditi prema Samsungovim teaserima, Galaxy Z Fold 8 imat će nešto širi format, što bi u nekim situacijama trebalo olakšati korištenje uređaja

Nakon višemjesečnih glasina i brojnih curenja informacija, Samsung je službeno započeo s najavom svoje nove generacije sklopivih mobitela. Iako tvrtka još nije izravno otkrila naziv uređaja, sve upućuje na to da je riječ o Galaxy Z Fold 8, koji bi, prema dosadašnjim informacijama, trebao biti predstavljen 22. srpnja.

Naime, Samsung je na svojim službenim profilima na društvenim mrežama objavio šest kratkih teasera koji ne prikazuju sam uređaj, ali jasno aludiraju na to da će novi sklopivi mobitel donijeti značajnu promjenu u dizajnu.

U fokusu se tako nalazi novi, širi format uređaja, što je ujedno jedna od najčešće spominjanih novosti u dosadašnjim glasinama.

Teaseri također koriste slogane poput "A New Shape" (novi dizajn) i "A Bold Stroke" (hrabar iskorak), uz vizuale koji dodatno naglašavaju novi omjer slike. Time Samsung očito želi istaknuti da će nadolazeći Galaxy Z Fold 8 ponuditi drugačije korisničko iskustvo u odnosu na prethodne generacije.

Iako tehničke specifikacije za sada nisu potvrđene, očekuje se da će Galaxy Z Fold 8 imati tanje kućište, unaprijeđene kamere te Qualcommov Snapdragon SoC. Više detalja bit će poznato tijekom službenog predstavljanja krajem mjeseca.