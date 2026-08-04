Samsung srušio sedam godina star rekord prednarudžbi

Samsungova nova serija sklopivih mobitela srušila je sedam godina star rekord prednarudžbi, a posebno se istaknuo Galaxy Z Fold 8 koji je činio čak 70 posto svih prednarudžbi

Matej Markovinović utorak, 4. kolovoza 2026. u 13:29
📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Samsungova nova generacija sklopivih mobitela ostvarila je povijesni uspjeh na domaćem tržištu. Naime, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 zajedno su prikupili 1,44 milijuna prednarudžbi u Južnoj Koreji, čime su srušili rekord koji su još 2019. godine postavili Galaxy Note 10 i Note 10+.

Kako doznaje korejski Yonhap News, novi mobiteli ostvarili su rekord u svega šest dana, od srijede do ponedjeljka. Dosadašnji rekorderi, Galaxy Note 10 i Note 10+, prikupili su 1,38 milijuna prednarudžbi, no tijekom znatno duljeg razdoblja od 11 dana.

Za usporedbu, Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 prikupili su 1,02 milijuna prednarudžbi, dok su Z Fold 6 i Z Flip 6 zabilježili pad prednarudžbi na 910.000 Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 vratili su se na uzlazni trend s 1,04 milijuna prednarudžbi, no aktulana Z 8 serija prvi je put premašila ne samo sve prethodne sklopive modele, već i sve Galaxy uređaje u povijesti.

Zanimljivo je i da su Samsungovi sklopivi mobiteli prvi put nadmašili popularnu Galaxy S seriju po broju prednarudžbi. Ovogodišnji modeli Galaxyja S26 prikupili su 1,35 milijuna prednarudžbi u sedam dana, što također nije "za baciti", no nova Z 8 serija očito je bila privlačnija kupcima. 

Najveći doprinos rekordnom rezultatu dao je Galaxy Z Fold 8, koji je donio novi, širi format preklopnog uređaja. Taj je model činio čak 70 posto svih prednarudžbi, a Samsung navodi kako je posebno privukao mlađe kupce i žene. 

 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

KEF zvučnici na akciji!

High-end zvučnici

KEF zvučnici uz -20% popusta! Odaberi svog favorita i uživaj u hi-fi zvuku po super cijeni.

Kupi

Premium industrijski dizajn.

Akcija

HARMAN KARDON Citation ONE DUO MKIII

Bežicni Hi-Fi zvucnik sa premium industrijskim dizajnom, Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, Google Assistant, kontrole na dodir, snaga 40W, mogucnost uparivanja za stereo zvuk, Google Home aplikacija, HD audio streaming 24Bits/96Khz.

399 € 448 € Akcija

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni Hi-Fi monitor s 5" Falcon B110 bas jedinicom i SEAS visokotoncem pruža prirodan, detaljan zvuk i širok frekvencijski raspon od 40 Hz do 25 kHz. Elegantna završna obrada u prirodnom drvenom furniru.

1.979 € 2.999 € Akcija

Podignite svoj kućni audio na novu razinu.

Akcija

JBL Stage 280F

Snažni 2.5-smjerni zvučnik s dvostrukim 8" Polycellulose wooferima, HDI™ horn visokotoncem i preciznom skretnicom pruža dinamičan, detaljan zvuk. Podržava Dolby Atmos nadogradnju uz kompatibilnost s 240H Atmos modulom.

979 € 1.389 € Akcija

Nasljednik legendarnih Speaker Box 5 zvučnika.

Akcija

PRO-JECT SPEAKER BOX 5 E

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks zvučnik s 5" fiberglass bas/srednjetonskom jedinicom i 1" svileno-kupolastim visokotoncem pruža čist, detaljan zvuk i odličnu dinamiku. Idealan za Hi-Fi sustave manjih prostora.

279 € 399 € Akcija