Samsung srušio sedam godina star rekord prednarudžbi

Samsungova nova serija sklopivih mobitela srušila je sedam godina star rekord prednarudžbi, a posebno se istaknuo Galaxy Z Fold 8 koji je činio čak 70 posto svih prednarudžbi

Samsungova nova generacija sklopivih mobitela ostvarila je povijesni uspjeh na domaćem tržištu. Naime, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 zajedno su prikupili 1,44 milijuna prednarudžbi u Južnoj Koreji, čime su srušili rekord koji su još 2019. godine postavili Galaxy Note 10 i Note 10+.

Kako doznaje korejski Yonhap News, novi mobiteli ostvarili su rekord u svega šest dana, od srijede do ponedjeljka. Dosadašnji rekorderi, Galaxy Note 10 i Note 10+, prikupili su 1,38 milijuna prednarudžbi, no tijekom znatno duljeg razdoblja od 11 dana.

Za usporedbu, Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 prikupili su 1,02 milijuna prednarudžbi, dok su Z Fold 6 i Z Flip 6 zabilježili pad prednarudžbi na 910.000 Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 vratili su se na uzlazni trend s 1,04 milijuna prednarudžbi, no aktulana Z 8 serija prvi je put premašila ne samo sve prethodne sklopive modele, već i sve Galaxy uređaje u povijesti.

Zanimljivo je i da su Samsungovi sklopivi mobiteli prvi put nadmašili popularnu Galaxy S seriju po broju prednarudžbi. Ovogodišnji modeli Galaxyja S26 prikupili su 1,35 milijuna prednarudžbi u sedam dana, što također nije "za baciti", no nova Z 8 serija očito je bila privlačnija kupcima.

Najveći doprinos rekordnom rezultatu dao je Galaxy Z Fold 8, koji je donio novi, širi format preklopnog uređaja. Taj je model činio čak 70 posto svih prednarudžbi, a Samsung navodi kako je posebno privukao mlađe kupce i žene.