Samsung unapređuje bežično punjenje serije Galaxy S26

Iako raste snaga punjenja, Samsung i dalje odustaje od ugrađenih magneta pa će Qi2 dodaci zahtijevati korištenje posebnih maskica

Samsungovi nadolazeći mobiteli iz serije Galaxy S26 dobit će brže bežično punjenje, pokazuju to novi podaci objavljeni na stranicama Wireless Power Consortiuma (WPC).

Popis modela koji se pojavljuju u bazi WPC-a upućuju na to da će Galaxy S26, S26 Plus i S26 Ultra, podržavati Qi 2.2.1 standard, što znači bežično punjenje snage od najmanje 20 W. Takva nadogradnja u skladu je s ranijim glasinama koje su navodile da će Galaxy S26 Ultra imati 25-vatno bežično punjenje.

Ipak, podaci WPC-a otkrivaju i važan kompromis. Mobiteli će podržavati samo Base Power Profile (BPP), a ne Magnetic Power Profile (MPP), što znači da u kućištu neće imati ugrađene magnete. U praksi bi to značilo da mobiteli neće moći izravno pričvrstiti Qi2 dodatke s magnetima, već će za to biti potrebne posebne, kompatibilne zaštitne maskice.

Ovakva odluka mogla bi razočarati dio korisnika, s obzirom na to da magnetsko bežično punjenje postaje sve popularnija značajka među mobitelima srednjeg i višeg cjenovnog ranga.