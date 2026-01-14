Samsung već priprema Exynos 2700, nasljednika svog prvog 2-nanometarskog SoC-a

Iako se Exynos 2600 još nije ni pojavio u mobitelima, nove glasine već otkrivaju u kojem smjeru Samsung planira razvijati svoju novu generaciju flagship SoC-a

Matej Markovinović srijeda, 14. siječnja 2026. u 06:30
📷 Foto: Ilustracija
Samsung je nedavno predstavio svoj prvi 2-nanometarski SoC, Exynos 2600, a sada su se već pojavile i prve informacije o njegovom nasljedniku čije se predstavljanje očekuje 2027. godine.

Naime, prema neslužbenim informacijama objavljenima na X-u, Exynos 2700, koji nosi kodno ime Ulysses, bit će izrađen na drugoj generaciji Samsungovog 2-nanomteraskog proizvodnog procesa (SF2P). U usporedbi s Exynosom 2600, novi bi SoC trebao imati oko 12 posto bolje ukupne performanse te smanjiti potrošnju energije za približno 25 posto.

Što se tiče procesorske konfiguracije, spominje se jedna glavna jezgra takta do 4,2 GHz, uz ARM-ove C2 jezgre. U sintetičkim testovima poput Geekbencha, Exynos 2700 navodno bi mogao ostvarivati oko 4.800 bodova u jednojezgrenom i oko 15.000 bodova u višejezgrenom testu. Za usporedbu, Exynos 2600 ostvaruje oko 3.400 bodova u jednojezgrenom i oko 11.500 bodova u višejezgrenom testu na Geekbenchu.

Nadalje, novi bi SoC trebao dolaziti u kombinaciji s najnovijom Xclipse grafikom te podržavati LPDDR6 RAM i UFS 5.0 pohranu, koji bi, u odnosu na aktualne standarde LPDDR5X i UFS 4.0, mogle donijeti do 40 posto veće brzine prijenosa podataka.

Exynos 2700 vjerojatno će koristiti Samsungovi flagshipi predstavljeni 2027. godine.

 



