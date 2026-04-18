Samsungovi nadolazeći flagshipi mogli bi imati UFS 5.0 memoriju

Ako uistinu i dođe u seriju Galaxy S27, UFS 5.0 standard mogao bi donijeti do dvostruko veće brzine, ali će biti rezerviran samo za najskuplje modele

Iako je serija Galaxy S26 relativno nedavno predstavljena, već su počele izlaziti prve informacije o modelima Galaxyja S27 koji će svjetlo dana ugledati tek početkom sljedeće godine. Najnovije glasine odnose se na vrstu interne memorije koju bi nova generacija Samsungovih flagshipa mogla koristiti.

Naime, "šuška se" da bi Samsung mogao uvesti novi UFS 5.0 standard pohrane, no ta nadogradnja navodno neće biti dostupna u svim modelima. Očekuje se da će UFS 5.0 biti rezerviran za naprednije modele, poput totalno novog Galaxyja S27 Pro i Galaxy S27 Ultre, dok bi osnovni modeli mogli ostati na starijem standardu.

UFS 5.0 inače donosi značajno povećanje performansi u odnosu na UFS 4.0 i 4.1. Najveća razlika odnosi se na brzine prijenosa podataka pa tako novi standard nudi do dvostruko veće sekvencijalne brzine, koje dosežu do 10,8 Gbps, u odnosu na oko 5,8 Gbps kod UFS-a 4.0. To u praksi znači brže učitavanje aplikacija, kraće vrijeme instalacije igara te znatno brži prijenos velikih datoteka, poput 4K i 8K videozapisa.

Osim sirove brzine, UFS 5.0 donosi i poboljšanja u energetskoj učinkovitosti te optimizaciji rada s velikim količinama podataka, što bi moglo rezultirati manjom potrošnjom baterije pri intenzivnim zadacima. Također, očekuju se bolji rezultati kod paralelnog rada više aplikacija i naprednih AI funkcija na samom uređaju.

Prema ranijim glasinama, serija Galaxy S27 trebala bi uključivati modele Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra. Potonji bi, uz napredniju memoriju, mogao dobiti i glavnu kameru rezolucije 200 MP velikog senzora te Qualcommov nadolazeći Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro SoC.