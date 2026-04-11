Samsungovi novi sklopivi mobiteli mogli bi dobiti AI zaštitu od prevara

AI značajka za prepoznavanje prevara zasad je dostupna samo na Googleovim Pixelima i ograničena na SAD, ali, prema svemu sudeći, uskoro bi mogla stići i na Samsungove nove sklopive mobitele

Samsung bi s idućom generacijom sklopivih mobitela mogao uvesti Scam Detection, AI značajku za prepoznavanje prevara. Kako doznaje Android Authority, značajka bi trebala biti dostupna već "iz kutije" na Galaxy Z Foldu 8 i Z Flipu 8, a navodno će ju dobiti i još nepotvrđeni Galaxy Wide Fold.

U praksi, Scam Detection koristi AI za analizu telefonskih poziva i poruka u stvarnom vremenu kako bi prepoznao potencijalne pokušaje prevare. Sustav može detektirati sumnjive obrasce u razgovoru, primjerice, traženje osobnih podataka, novca ili lažno predstavljanje te korisnika upozoriti tijekom samog poziva ili putem obavijesti. Na taj način korisnik može na vrijeme reagirati, prekinuti komunikaciju ili ignorirati sumnjivu poruku prije nego što dođe do mogućeg problema.

Riječ je, inače, o značajki koja je već dostupna na Googleovim Pixelima, ali za sada radi samo u SAD-u, pa ostaje za vidjeti hoće li Samsung s novim modelima proširiti njezinu dostupnost i na druga tržišta. Predstavljanje nove generacije Samsungovih sklopivih mobitela očekuje se u srpnju.