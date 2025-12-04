Samsungu nitko nije ni blizu na tržištu sklopivih mobitela

Prema procjenama Counterpoint Researcha, Samsung trenutno drži čak 64 posto udjela na tržištu sklopivih mobitela. Drugi je tek Huawei s 15 posto

Matej Markovinović četvrtak, 4. prosinca 2025. u 18:45
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Globalne isporuke sklopivih mobitela porasle su za 14 posto u trećem kvartalu 2025. godine, dosegnuvši rekordnu razinu, a Samsung je bio uvjerljivo vodeći s procijenjenih 64 posto udjela u ukupnim isporukama.

Prema najnovijem izvješću Counterpoint Researcha, Samsungovi modeli Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 bili su najprodavaniji, čime je južnokorejski proizvođač dodatno učvrstio svoju prednost na tržištu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, Samsungove isporuke sklopivih mobitela porasle su za 32 posto.

Huawei je zauzeo drugo mjesto s procijenjenih 15 posto tržišnog udjela, slijede ga Motorola sa 7 posto i Honor sa 6 posto, dok su preostala mjesta pripala Vivu koji drži 4 posto tržišta te Xiaomiju sa skromnih 2 posto.

📷 Foto: Counterpoint Research
Foto: Counterpoint Research

Analitičari Counterpointa ističu da sklopivi mobiteli sada čine oko 2,5 posto svih globalnih isporuka mobitela te da su sve popularniji fold modeli koji se preklapaju poput knjige. Očekuju da će tržište sklopivih mobitela dodatno rasti 2026. godine, pogotovo ako Apple uistinu predstavi iPhone Fold kao što se i očekuje.



