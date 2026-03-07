Serija Galaxy S26 srušila rekord prednarudžbi u Južnoj Koreji

Samsungova serija Galaxy S26 u samo sedam dana prikupila je 1,35 milijuna prednarudžbi u Južnoj Koreji, čime bi mogla nadmašiti rekord koji od 2019. drži Galaxy Note 10

Samsungova nova vodeća serija mobitela, Galaxy S26, postavila je novi rekord prednarudžbi na domaćem tržištu u Južnoj Koreji. U razdoblju od 27. veljače do 5. ožujka zabilježeno je čak 1,35 milijuna prednarudžbi, čime je nadmašen prošlogodišnji rezultat serije Galaxy S25 koja je do 1,3 milijuna prednarudžbi došla u 11 dana.

Kao što vjerojatno možete i pogoditi, najveći interes kupaca privukao je Galaxy S26 Ultra, koji čini čak 70 posto svih prednarudžbi. Iako Ultra modeli već godinama dominiraju prodajom, ovako visok udio ipak je iznenađujuć. Za usporedbu, prošlogodišnji Galaxy S25 Ultra činio je oko 52 posto prednarudžbi.

Samsung za sada nije objavio kako su Galaxy S26 i Galaxy S26+ podijelili preostalih 30 posto narudžbi. Prošle godine raspodjela je bila prilično ravnomjerna, s 26 posto kupaca Galaxyja S25 te 22 posto za Galaxy S25+.

