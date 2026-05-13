Sony Xperia 1 VIII i dalje ima utor za microSD i 3,5-milimetarski priključak za slušalice

Sonyjev najnoviji flagship i dalje se nije 'modernizirao', ali to nije ni po čemu negativna stvar

SPECIFIKACIJE Ekran 6,5" LTPO OLED (1.080 x 2.340, ~396 PPI), 120 Hz, 1B boja, HDR BT.2020, Gorilla Glass Victus 2 Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm, 8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB, 16 GB / 512 GB, 16 GB / 1 TB Stražnje kamere 48 MP glavna (f/1.9, 1/1.35", dual pixel PDAF, OIS) 48 MP periskopska telefoto (f/2.8, 70 mm, 1/1.56", dual pixel PDAF, OIS, 2,9x optički zum) 48 MP ultraširoka (f/2.0, 16 mm, 1/1.56", PDAF) Prednja kamera 12 MP (f/2.0, 24 mm) Video 4K@24/30/60/120 fps HDR, 1080p@30/60/120 fps, 5-axis gyro-EIS, OIS Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 / Bluetooth 6.0 / NFC Baterija 5.000 mAh / 30 W (žično), 15 W (bežično), reverzibilno bežično punjenje Konektor za slušalice Da, 3,5 mm Vrsta USB konektora USB-C 3.2 (OTG, video output) Dimenzije i masa 162 × 74 × 8,3 mm / 200 g Operacijski sustav Android 16 (do 4 velike Android nadogradnje) Datum predstavljanja 13. svibnja 2026.

Sony je službeno predstavio Sony Xperia 1 VIII, novi flagship mobitel kojim nastavlja svoju prepoznatljivu filozofiju fokusiranu na fotografiju, multimediju i napredne mogućnosti za entuzijaste. Nova generacija donosi nekoliko značajnih promjena, a pritom zadržava značajke koje su iz premium segmenta još odavno nestale - utor za microSD karticu i 3,5-milimetarski priključak za slušalice.

No, kao i inače, recimo nešto prvo o zaslonu. Xperia 1 VIII koristi 6,5-inčni LTPO OLED zaslon frekvencije osvježavanja do 120 Hz. Zaslon je potpuno ravan i bez izreza ili rupice za prednju kameru, koja je smještena u gornji okvir uređaja, baš kako se to i nekada radilo. Rezolucija ostaje na 1080p+, što bi moglo podijeliti mišljenja korisnika s obzirom na to da su ranije generacije Sonyjevih flagshipa bile poznate po 4K zaslonima.

Za performanse je zadužen Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, aktualni flagship SoC koji, prema navodima proizvođača, donosi za oko 20 posto bolje CPU performanse, 23 posto brži GPU te do 20 posto manju potrošnju energije u odnosu na prethodnika. Xperia 1 VIII u osnovnoj konfiguraciji dolazi s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, dok skuplje verzije nude do 16 GB RAM-a i čak 1 TB prostora za pohranu. Pohrana se, kao što je već spomenuto u uvodu, može proširiti microSD karticom.

Najveće promjene vidljive su na stražnjem sustavu kamera. Sony je potpuno promijenio pristup telefoto kameri koja sada koristi 48-megapikselni 1/1,56-inčni senzor, četiri puta veći od onoga u prethodnom modelu Xperia 1 VII. Kamera koristi fiksnu žarišnu duljinu od 70 mm, odnosno 2,9x optičko povećanje u odnosu na glavnu kameru od 24 mm, dok se za veće razine zuma koristi visoka rezolucija senzora. Objektiv ima otvor blende f/2.8, što bi trebalo poboljšati fotografije pri slabijem osvjetljenju.

Glavna kamera koristi 48 MP 1/1,35-inčni senzor s 24 mm f/1.9 objektivom i optičkom stabilizacijom slike, dok ultraširoka kamera također ima 48-megapikselni senzor veličine 1/1,56 inča i 16-milimetarski f/2.0 objektiv. Prednja kamera pak ostaje na 12 MP.

Baterija kapaciteta 5.000 mAh ostaje ista kao i kod prethodnog modela. Što se tiče punjenja, tu isto nema promjena pa tako Xperia 1 VIII podržava 30-vatno žično i 15-vatno bežično punjenje, što je za današnje standarde poprilično skromno.

Softverski dio dodatno je proširen AI mogućnostima koje Sony naziva Xperia Intelligence. Nova značajka AI Camera Assistant koristi AI akcelerator unutar Snapdragon SoC-a kako bi analizirala scenu, subjekt i uvjete fotografiranja te korisniku predlagala optimalne postavke kamere, poput tonova boja ili efekata objektiva.

Sony je za Xperia 1 VIII pripremio četiri boje inspirirane prirodnim materijalima - Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red i Native Gold. Tvrtka također prodaje i službenu maskicu s integriranim stalkom koja podržava horizontalno i vertikalno postavljanje uređaja.

Prednarudžbe su već otvorene, a osnovni model s 12 GB RAM-a i 256 GB memorije košta 1.500 eura. Tijekom razdoblja prednarudžbi kupci dobivaju i Sonyjeve WH-1000XM6 slušalice na poklon u vrijednosti od 450 eura. Verzija s 1 TB memorije dostupna je ekskluzivno preko Sonyjeve službene trgovine te košta 2.000 eura. Prve isporuke očekuju se tijekom lipnja.