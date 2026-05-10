Sony Xperia 1 VIII stiže sljedeći tjedan, a cijena bi mu mogla biti 'paprena'

Sony je službeno potvrdio datum predstavljanja Xperije 1 VIII, svog novog flagshipa. Predstavljanje je zakazano za 13. svibnja u 11 sati po japanskom vremenu, odnosno 4 sata ujutro po našem, a iz tvrtke su za sada objavili tek kratku teaser poruku - „When brilliance comes full circle, the next one is coming“ (Kad izvrsnost napravi svoj puni krug, stiže nešto novo)

Prema dosadašnjim informacijama, Xperia 1 VIII trebala bi donijeti nešto osvježeniji dizajn u odnosu na prethodnika, uključujući novi četvrtasti modul kamera te blago šire i deblje kućište. Glasine spominju i novu telefoto kameru sa senzorom veličine između 1/3 i 1/2 inča, uz 16-milimetarsku ultraširoku i 24-milimetarsku glavnu kameru. Navodno bi mobitel mogao nuditi i autonomiju baterije do čak dva dana korištenja.

Prema procurjelim informacijama iz trgovina, Sony Xperia 1 VIII mogao bi krenuti u prodaju 26. lipnja. Spominje se i vrlo visoka cijena od 1.868,99 eura za njemačko tržište, što je poprilično hrabro, budući da Sony nema puno uspjeha s prodajom svojih mobitela.