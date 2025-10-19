Stražnji zaslon na Xiaomiju 17 Pro nije samo prolazni trend

Ako se uistinu pokaže da koncept integriranog stražnjeg zaslona dugoročno zadržava pažnju korisnika, Xiaomi bi mogao postaviti novi trend na tržištu pametnih telefona

Iako se očekivalo da će serija Xiaomi 17 biti relativno konzervativnog dizajna bez puno promjena u odnosu na prethodnu generaciju, kineski proizvođač odlučio je sve iznenaditi te na modele Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max uvesti stražnji zaslon, sličan onome kakav imaju i sklopivi mobiteli.

Prvi kupci u Kini i mnogobrojni recenzenti bili su poprilično zadovoljni funkcijama stražnjeg zaslona, barem ako je za vjerovati njihovim riječima, čega je svjestan i predsjednik Xiaomija, Lu Weibing, koji je potvrdio da će i nadolazeći Xiaomi 18 Pro i 18 Pro Max imati integrirani 2,1-inčni LTPO AMOLED zaslon na stražnjoj strani.

Štoviše, kineski mediji prenose da je Weibing napomenuo da će Xiaomi dodatno povećati ulaganja u razvoj softverskih funkcija koji će taj zaslon učiniti još korisnijim.

Foto: Xiaomi

Prema službenim podacima, Xiaomi je već uložio milijardu juana (oko 128 milijuna eura) u razvoj tehnologije stražnjeg zaslona. S druge strane, cijela serija Xiaomi 17 ostvarila je 20 posto veće ukupne prodaje u odnosu na prethodnu generaciju, dok su Pro modeli prodani tri puta bolje od prethodnika.