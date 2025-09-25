Tanki iPhone Air lako će se saviti i puknuti? Test izdržljivosti pokazuje suprotno

Na YouTube kanalu JerryRigEverything objavljen je rigorozni test izdržljivosti koji dokazuje da se iPhone Air ne može tako lako saviti

Youtuber Zack Nelson pokazao je u svom rigoroznom testu izdržljivosti da se iPhone 17 Pro i Pro Max vrlo lako mogu ogrebati, posebno oko oštrih rubova velikog stražnjeg sustava kamera, a krivac za to je aluminij s anodiziranim premazom koji nije tako izdržljiv kao titan koji se koristio kod prijašnjih Pro modela iPhonea.

Jedini iPhone koji i dalje koristi titanijski okvir je iPhone Air, ujedno i najtanji iPhone kojeg je Apple do sada izbacio. S obzirom na debljinu od svega 5,6 milimetra, mnogi su u pitanje dovodili izdržljivost Aira, ali je Nelsonov test na kanalu JerryRigEverything pokazao da vlasnici zapravo nemaju razloga za brigu.

Naime, unatoč agresivnim pokušajima savijanja rukama, mobitel je ostao poprilično čvrst, a tek se uspio vidljivo saviti uz pomoć specijaliziranih građevinskih alata i velike sile. Uz to, Appleov novi Ceramic Shield 2 pokazao se nešto otpornijim na ogrebotine, što svakako nije za baciti.

Cijeli test izdržljivosti pogledajte u nastavku.